El oro toca un nuevo máximo cerca de 4.550 dólares y la plata, por encima de 76 dólares

La cotización de ambos metales preciosos avanza a ritmos récord por expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos y un dólar debilitado, mientras analistas destacan el flujo histórico hacia ETFs y la creciente preferencia de los inversores

En el transcurso de 2025, el flujo de capital hacia fondos cotizados en bolsa (ETFs) vinculados al oro ha alcanzado un volumen sin precedentes en cinco años, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFECOM y por datos de Bloomberg difundidos por EFE. Los movimientos de los inversores hacia instrumentos financieros respaldados por metales preciosos se han incrementado en un entorno marcado por la caída del dólar y la expectativa de recortes adicionales en las tasas de interés en Estados Unidos para 2026. En ese contexto, tanto el oro como la plata marcaron máximos históricos en sus cotizaciones este viernes, con los precios de la onza de oro cerca de los 4.550 dólares y la plata posicionándose por encima de los 76 dólares.

A las 17:08 horas (16:08 GMT), la cotización del oro alcanzó los 4.549,9 dólares la onza, según datos de Bloomberg referidos por EFE, mostrando un avance en torno al 1,6 %. Durante la jornada, el metal amarillo superó sus propios récords varias veces. Un comportamiento similar se observó en la plata: su cotización marcó un nuevo récord en la primera mitad de la sesión, llegando a los 75,63 dólares, y posteriormente lo superó para situarse en los 76,39 dólares la onza a las 17:39 horas (16:39 GMT), lo que representó una subida de aproximadamente un 6 %. Hacia el cierre de la jornada, ambos metales redujeron parte de sus ganancias, quedando el oro en torno a los 4.538 dólares y la plata cerca de los 76 dólares la onza.

Según consignó EFECOM, el oro suma un incremento acumulado anual superior al 71 %, restando solo tres jornadas para la conclusión de 2025. En el caso de la plata, la subida anual alcanza el 157 %. Analistas consultados, como Antonio Castelo de iBroker, atribuyen este impulso a varios factores, entre los que destaca la expectativa de un ciclo adicional de recortes de tasas de interés en Estados Unidos para el próximo año. Castelo destacó que la debilidad experimentada por el dólar —el peor desempeño de la divisa estadounidense en casi una década, según sus palabras— ha impulsado el atractivo de las materias primas denominadas en dólares, como es el caso del oro y la plata.

El medio EFECOM también señaló que, tradicionalmente, tanto oro como plata son percibidos como activos refugio, una función que cobró relevancia durante 2025 debido a las tensiones geopolíticas reportadas en distintas regiones, incluyendo Ucrania, Oriente Medio y, más recientemente, los episodios entre Venezuela y Estados Unidos. Este contexto ha motivado que los inversores canalicen sus estrategias hacia activos considerados seguros ante la elevada volatilidad y los riesgos percibidos.

Además, la propia dinámica de los mercados ha presentado matices relevantes durante este ciclo, según indicó el experto de iBroker. En esta ocasión, el componente financiero ha adquirido especial importancia, reflejándose en la preferencia de los inversores por instrumentos como ETFs, futuros y productos apalancados asociados a los metales preciosos. En el caso específico de la plata, el interés especulativo fue calificado como "aún más intenso", según informó EFECOM citando a Castelo. Las estimaciones recopiladas por el medio muestran que los productos negociados en bolsa (ETPs) centrados en la plata sumaron alrededor de 100 millones de onzas a sus balances solo durante la primera mitad de 2025.

El flujo hacia estos instrumentos financieros se inscribe en un contexto en que, más allá de los factores típicos como la demanda física o la producción minera, los inversores institucionales y particulares han mostrado una preferencia sostenida por mecanismos más sofisticados que permiten exposición al comportamiento de los metales preciosos. Esta tendencia, que el medio EFECOM sitúa como histórica para el oro durante el año 2025, implica que una parte considerable del movimiento en los precios se origina en la actividad financiera más que en los mercados tradicionales de compraventa física.

En este marco, el vínculo entre los movimientos de las divisas, las expectativas sobre la política monetaria estadounidense y las dinámicas de los mercados financieros internacionales ha jugado un papel fundamental en la escalada de los precios tanto del oro como de la plata. Según Bloomberg y EFECOM, el debilitamiento del dólar ha abaratado la adquisición de estos activos para los compradores internacionales, lo que ha incentivado la demanda y contribuido a la revalorización observada.

El balance dejado por el comportamiento de estos metales preciosos durante 2025, conforme a lo reportado por EFECOM, muestra un año extraordinario en términos de rentabilidad para quienes apostaron por estos activos frente a escenarios de incertidumbre política y financiera. La suma de elementos financieros, geopolíticos y de mercado explica que tanto el oro como la plata hayan cerrado el año en niveles históricamente altos y con una presencia relevante en los portafolios de inversión a nivel global.

