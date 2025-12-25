Espana agencias

PNV critica que el Rey no ha hecho "ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana"

La portavoz nacionalista reprocha la falta de referencias a las identidades vascas y catalanas en el discurso real, denuncia el silencio sobre ataques al euskera y reclama transparencia sobre hechos históricos aún no esclarecidos según su valoración

Guardar

El mensaje navideño del rey Felipe VI volvió a omitir referencias a diversas cuestiones consideradas relevantes por parte de representantes del Partido Nacionalista Vasco, según manifestó Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, en declaraciones realizadas en San Sebastián. De acuerdo con lo señalado por Vaquero y consignado por varios medios, una de las críticas principales se centró en la ausencia de menciones a la "nación vasca" y a la "nación catalana", situación que, según la portavoz nacionalista, forma parte de un patrón que se repite año tras año en los discursos del monarca.

Según reportó la agencia EFE y recogió el comunicado de Vaquero, la representante del PNV hizo hincapié en que las carencias identificadas en el mensaje real no solo corresponden a cuestiones de reconocimiento político, sino también a la falta de sensibilidad hacia los sucesos ocurridos en torno al euskera. Vaquero sostuvo que “hubiéramos deseado que se hubiera dicho algo de esos ataques que ha tenido el euskera este año, que han sido unos ataques muy graves”, una preocupación que para el PNV debería haber estado reflejada en el discurso institucional de la Jefatura del Estado.

Al analizar el mensaje navideño, Vaquero subrayó que su revisión no se limitaba a lo que Felipe VI expresó, sino especialmente a las cuestiones que, según su valoración, quedaron fuera de la intervención. La portavoz nacionalista destacó que, aunque el monarca mencionó el aniversario de los 50 años desde la muerte de Francisco Franco, evitó ahondar en aspectos fundamentales relacionados con la memoria histórica y la democracia. “Tenemos que recordar que Franco murió en la cama después de nombrar a su padre jefe de Estado y que durante estos 50 años hay todavía claroscuros y muchos oscuros que faltan por conocer”, puntualizó Vaquero en su intervención, tal como publicó la citada fuente.

Vaquero recordó que el PNV ha reiterado de manera insistente la petición para que todos los documentos relacionados con los momentos finales de la dictadura franquista, así como aquellos del periodo de la transición, sean desclasificados para permitir el acceso completo a la verdad de lo sucedido. De acuerdo con la vocera, el actual marco legal en torno a los secretos oficiales, vigente desde 1968, limita el conocimiento integral de hechos históricos de notable gravedad, incluyendo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En este sentido, la portavoz aludió también a episodios sin aclarar como el caso Zabalza, el caso Aldama, la matanza del 3 de marzo o el propio golpe de Estado, y sostuvo que la ausencia de transparencia en estos casos contribuye a “ocultar esa verdad”. Sobre esta base, insistió en que para que la democracia pueda asentarse sobre bases sólidas es necesario que la ciudadanía tenga acceso a un conocimiento exhaustivo de estos hechos, lo que a su entender pasa por derogar la ley de secretos oficiales aprobada en 1968 por el régimen franquista.

Para Vaquero, el principio de verdad y transparencia representa una de las columnas vertebrales de cualquier sistema democrático efectivo, y por ello abogó públicamente por “desclasificar esos documentos y que se conozca la verdad, porque uno de los pilares de cualquier sistema democrático es que se conozca la verdad”. Según detalló la portavoz del PNV, la derogación de la legislación vigente permitiría arrojar luz sobre los periodos todavía opacos del pasado reciente del Estado español.

El respeto a las diferentes lenguas, y en particular al euskera, ocupó otro lugar destacado dentro de las valoraciones de la portavoz nacionalista. Vaquero lamentó que el discurso real haya desestimado cualquier referencia a “los ataques que está teniendo” la lengua vasca, reiterando que, desde la perspectiva de la formación que representa, hubiera sido “deseable que hubiera hecho algún tipo de referencia” a este tipo de acontecimientos.

La portavoz concluyó su intervención reiterando que el mensaje navideño de Felipe VI adolece de “muchas ausencias”, entre las que resaltó la carencia de reconocimiento a la realidad pluricultural y política de los territorios vasco y catalán. El medio EFE señaló que estas críticas forman parte de una demanda persistente del PNV para que las más altas instituciones del Estado integren en sus discursos institucionales cuestiones claves para la sensibilidad de las sociedades vasca y catalana, especialmente en lo referente al respeto a las lenguas propias y a la transparencia sobre hechos históricos aún no aclarados.

Temas Relacionados

Felipe VIPNVMaribel VaqueroFrancoSan SebastiánCataluñaReconocimiento nacionalMensaje navideñoEuskeraLey de Secretos OficialesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP respalda el "mensaje oportuno, sereno y profundamente necesario" del Rey en su discurso

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, expresó su total identificación con la intervención navideña del monarca, destacando su relevancia para España y defendiendo la importancia de preservar la convivencia y restaurar la confianza en las instituciones

El PP respalda el "mensaje

El BNG cree que el Rey ignoró "los problemas de la gente" en su mensaje de Navidad

El parlamentario Néstor Rego cuestiona la relevancia institucional de la Casa Real tras el discurso navideño de Felipe VI, subrayando la desconexión entre la monarquía y las demandas sociales, así como críticas al relato oficial sobre la Transición

El BNG cree que el

La CUP reprocha al Rey "violencia borbónica" hacia Cataluña, que ve histórica

Durante un homenaje en Montjuïc, representantes de la formación independentista acusaron a la Casa Real de perpetuar una actitud represiva contra la región, vinculando episodios recientes con acontecimientos históricos y criticando la continuidad del régimen actual

La CUP reprocha al Rey

EH Bildu evita valorar el mensaje del Rey, al que califica de "heredero del legado franquista y reaccionario"

La formación independentista comunica su rechazo al discurso navideño del jefe de Estado, reafirmando su postura antimonárquica y exigiendo una república vasca, mientras el monarca defendió el consenso y condenó la polarización política en España

Infobae

Illa ensalza la obra política de Macià, "ejemplo" en tiempos de cambio y convulsos

Durante un homenaje en Montjuïc, el actual mandatario catalán destacó la figura de Francesc Macià, subrayando su legado como referente de liderazgo democrático y símbolo de esperanza ante los grandes desafíos sociales que enfrenta la región en la actualidad

Illa ensalza la obra política
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La apelación del Rey a

La apelación del Rey a la convivencia une a PSOE y PP y choca con la izquierda alternativa y el independentismo: “Un discurso vacío y alejado de la realidad de la gente”

La Audiencia Nacional rechaza que un ciudadano marroquí mantenga la autorización para trabajar en España mientras recurre la denegación de su asilo

Los temas que Felipe VI se dejó en el tintero en su discurso de Navidad: los incendios, la violencia machista o la guerra en Ucrania

La Justicia niega la incapacidad permanente de un panadero y albañil con importantes problemas de visión: “Conserva capacidad funcional para desarrollar su trabajo”

La Justicia reconoce la nacionalidad española a una venezolana por origen sefardí que presentó un certificado de un ex rabino de la comunidad judía de Madrid

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Salario de 30000 euros y alojamiento gratuito: así es el trabajo que ofrecen en una isla desierta de Escocia

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la luz para este 25 de diciembre

Dónde comprar Lotería del Niño 2026

DEPORTES

El jefe de Alpine, Flavio

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”