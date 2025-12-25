PNV critica que el Rey no ha hecho "ningún reconocimiento a la nación vasca ni a la nación catalana"

El mensaje navideño del rey Felipe VI volvió a omitir referencias a diversas cuestiones consideradas relevantes por parte de representantes del Partido Nacionalista Vasco, según manifestó Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, en declaraciones realizadas en San Sebastián. De acuerdo con lo señalado por Vaquero y consignado por varios medios, una de las críticas principales se centró en la ausencia de menciones a la "nación vasca" y a la "nación catalana", situación que, según la portavoz nacionalista, forma parte de un patrón que se repite año tras año en los discursos del monarca.

Según reportó la agencia EFE y recogió el comunicado de Vaquero, la representante del PNV hizo hincapié en que las carencias identificadas en el mensaje real no solo corresponden a cuestiones de reconocimiento político, sino también a la falta de sensibilidad hacia los sucesos ocurridos en torno al euskera. Vaquero sostuvo que “hubiéramos deseado que se hubiera dicho algo de esos ataques que ha tenido el euskera este año, que han sido unos ataques muy graves”, una preocupación que para el PNV debería haber estado reflejada en el discurso institucional de la Jefatura del Estado.

Al analizar el mensaje navideño, Vaquero subrayó que su revisión no se limitaba a lo que Felipe VI expresó, sino especialmente a las cuestiones que, según su valoración, quedaron fuera de la intervención. La portavoz nacionalista destacó que, aunque el monarca mencionó el aniversario de los 50 años desde la muerte de Francisco Franco, evitó ahondar en aspectos fundamentales relacionados con la memoria histórica y la democracia. “Tenemos que recordar que Franco murió en la cama después de nombrar a su padre jefe de Estado y que durante estos 50 años hay todavía claroscuros y muchos oscuros que faltan por conocer”, puntualizó Vaquero en su intervención, tal como publicó la citada fuente.

Vaquero recordó que el PNV ha reiterado de manera insistente la petición para que todos los documentos relacionados con los momentos finales de la dictadura franquista, así como aquellos del periodo de la transición, sean desclasificados para permitir el acceso completo a la verdad de lo sucedido. De acuerdo con la vocera, el actual marco legal en torno a los secretos oficiales, vigente desde 1968, limita el conocimiento integral de hechos históricos de notable gravedad, incluyendo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En este sentido, la portavoz aludió también a episodios sin aclarar como el caso Zabalza, el caso Aldama, la matanza del 3 de marzo o el propio golpe de Estado, y sostuvo que la ausencia de transparencia en estos casos contribuye a “ocultar esa verdad”. Sobre esta base, insistió en que para que la democracia pueda asentarse sobre bases sólidas es necesario que la ciudadanía tenga acceso a un conocimiento exhaustivo de estos hechos, lo que a su entender pasa por derogar la ley de secretos oficiales aprobada en 1968 por el régimen franquista.

Para Vaquero, el principio de verdad y transparencia representa una de las columnas vertebrales de cualquier sistema democrático efectivo, y por ello abogó públicamente por “desclasificar esos documentos y que se conozca la verdad, porque uno de los pilares de cualquier sistema democrático es que se conozca la verdad”. Según detalló la portavoz del PNV, la derogación de la legislación vigente permitiría arrojar luz sobre los periodos todavía opacos del pasado reciente del Estado español.

El respeto a las diferentes lenguas, y en particular al euskera, ocupó otro lugar destacado dentro de las valoraciones de la portavoz nacionalista. Vaquero lamentó que el discurso real haya desestimado cualquier referencia a “los ataques que está teniendo” la lengua vasca, reiterando que, desde la perspectiva de la formación que representa, hubiera sido “deseable que hubiera hecho algún tipo de referencia” a este tipo de acontecimientos.

La portavoz concluyó su intervención reiterando que el mensaje navideño de Felipe VI adolece de “muchas ausencias”, entre las que resaltó la carencia de reconocimiento a la realidad pluricultural y política de los territorios vasco y catalán. El medio EFE señaló que estas críticas forman parte de una demanda persistente del PNV para que las más altas instituciones del Estado integren en sus discursos institucionales cuestiones claves para la sensibilidad de las sociedades vasca y catalana, especialmente en lo referente al respeto a las lenguas propias y a la transparencia sobre hechos históricos aún no aclarados.