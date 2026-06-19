Ansu Fati estrena su carrera musical

Barcelona, 19 jun (EFE).- El delantero Ansu Fati, cedido por el Barcelona al AS Mónaco, ha estrenado estos días su carrera musical con el lanzamiento del sencillo 'Sea como sea', una fusión tripartita que refleja la biografía del artista.

En el tema se refleja el Afrobeats de su Bisáu natal, el Reggaeton de la Andalucía donde se crió desde los seis años, y el Amapiano sudafricano que ha redefinido el pulso de la música global durante los últimos años.

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El proyecto musical de Ansu Fati nació con su aterrizaje en Mónaco y en su relación con Paul Pogba, su compañero en el Principado. Pogba frecuentaba el estudio del productor Gambinoalaprod como una forma de canalizar la intensidad emocional de su carrera deportiva y Fati le siguió los pasos: "Me gusta expresar lo que vivo", ha declarado.

La canción está producida por Gambinoalaprod (Niza), Adrián Ayerbe (Madrid) y Federico Scialabba (Nueva York), disponible en todas las plataformas digitales bajo Music Brokers, con distribución global a cargo de The Orchard (Sony Music).

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El delantero, que puede concretar en los próximos días su vinculación con el AS Mónaco, ha cerrado la temporada en Francia con 11 goles en 25 y el mejor promedio por minuto en las cinco grandes Ligas. EFE