Elma Saiz, sobre un posible adelanto electoral: "Ni asumimos, ni descartamos"

Ávila, 19 jun (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha pronunciado este viernes sobre la posibilidad de un adelanto electoral, tras dejar la puerta abierta a esa posibilidad ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Ni asumimos, ni descartamos", ha indicado.

Minutos antes de participar en el XXV Desayuno de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT de Ávila y preguntada por los medios de comunicación, Saiz ha defendido la voluntad del Gobierno de aprobar unos presupuestos para 2027, que fue la premisa que Sánchez introdujo como posible motivo para acabar la legislatura si las cuentas no salían adelante.

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"Tenemos un objetivo claro por el que vamos a trabajar sin descanso, que es el objetivo de sacar adelante, de aprobar las cuentas generales para nuestro país", ha resumido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.EFE

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