Feijóo comparecerá el 29 de diciembre ante los medios para hacer balance del curso político

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá el próximo lunes 29 de diciembre ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político de este año 2025, según han avanzado a Europa Press fuentes de la formación.

El jefe de la oposición considera que la legislatura está "acabada" y que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones para que los españoles se pronuncien en las urnas.

Es uno de los mensajes que Feijóo ha repetido en los últimos meses en sus intervenciones públicas y que, previsiblemente, destacará el próximo lunes en su comparecencia ante los periodistas. "El Gobierno está colapsado, la legislatura muerta", afirmó recientemente, acusando a Sánchez de tener "todos los récords de corrupción".

De hecho, Feijóo ha anunciado que si llega al Palacio de la Moncloa llevará a cabo una "auditoria" y ha prometido transparencia para que salga a la luz "todo el saqueo de estos años de sanchismo" con el fin de "limpiar todo el sectarismo y la corrupción de todas las instituciones", según trasladó este mismo lunes a los miembros de la Junta Directiva Nacional del PP.

EN PLENA RESACA DE LAS ELECCIONES EXTREMEÑAS

El balance de Feijóo se producirá una semana después de las elecciones extremeñas, en las que el PP que encabezó María Guardiola fue la fuerza ganadora con el 43,18 de los votos (29 escaños) frente al hundimiento del PSOE, que pasó de 28 a 18 diputados y el 25,72% de los sufragios.

El líder del PP ya aseguró este lunes ante la plana mayor del PP que lo que ha pasado en Extremadura le volverá a ocurrir a Sánchez en Aragón, Castilla y León y Andalucía, al igual que ocurrirá en España cuando haya elecciones generales porque el cambio "está en marcha".

"Se ha activado un efecto dominó que no va a parar. Y no va a parar porque lo ha activado la gente", aseveró Feijóo, un mensaje que previsiblemente volverá a destacar en su balance del curso político del próximo lunes.

