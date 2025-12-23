Espana agencias

Condenan a dos mujeres a seis meses de cárcel por humillar a una compañera de trabajo en Benidorm por su enanismo

Guardar

La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a sendas penas de seis meses de prisión y multas de 1.080 euros a dos mujeres tras declarar probado que sometieron a un trato degradante y humillaron a una compañera de trabajo por la acondroplasia --enanismo-- que sufría.

El tribunal declara a ambas autoras de un delito relativo a los derechos fundamentales y libertades públicas y les impone, además, tres años y medio de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito deportivo y de tiempo libre, tres años y medio de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima y la obligación de indemnizarla conjunta y solidariamente con 6.000 euros por daños morales.

En cambio, la Sala ha absuelto a una tercera acusada en el procedimiento al entender que no ha quedado probada su participación activa en las burlas y menosprecios a los que las otras dos sometieron a la perjudicada, entre diciembre de 2020 y julio de 2022, cuando todas ellas trabajaban en el servicio de limpieza de un centro de salud de Benidorm (Alicante).

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno asegura que los intentos de robo en dos oficinas de Correos no han afectado a los votos

El representante en Extremadura descarta consecuencias en el desarrollo de los comicios tras los hechos ocurridos durante la madrugada, destaca el despliegue de agentes de seguridad y confirma la normal constitución de las mesas en toda la región

El Gobierno asegura que los

PSPV exige a Llorca el cese de Valderrama "tras constatar que ocultó de forma intencionada información sobre la dana"

La vocera socialista acusó al responsable regional de Emergencias de impedir repetidamente el acceso a datos clave requeridos por su bancada y solicitó la intervención del máximo mandatario autonómico tras descubrirse documentación oculta sobre la gestión de la dana

PSPV exige a Llorca el

Nogueras afirma que solo Junts ha logrado "hitos" como las leyes de amnistía o multirreincidencia

La vocera de la formación independentista destacó, en entrevista, que su bancada impulsó reformas como la amnistía, la oficialidad del catalán en Europa y medidas sobre inmigración, marcando distancia con otros bloques parlamentarios y llamando a la unidad catalana

Nogueras afirma que solo Junts

Compromís exige más cambios en el Gobierno, comisión de investigación sobre PSOE y financiación autonómica en marzo

Compromís exige más cambios en

El Consejo de Ministros prorroga otro año más la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el exterior

El Consejo de Ministros prorroga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia canaria ordena repetir

La Justicia canaria ordena repetir el juicio por el despido de una coordinadora de Mercadona acusada de vejar a sus trabajadores por falta de motivación

Dos hombres matan supuestamente a dos personas de una paliza en una casa en Elche (Alicante) y se atrincheran: la Guardia Civil investiga

Adif alteró puntuaciones para favorecer a una empresa del caso Koldo e ignoró una denuncia interna dos años antes del inicio de la investigación

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de un ocupante precario porque una mujer demostró que era propietaria de la mitad de la vivienda

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano que fundamentó su origen sefardí en ser descendiente de una mujer judía 23 generaciones atrás

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 23 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Casi la mitad de los españoles no ahorra para la jubilación, pero solo un 13% confía en la suficiencia de la pensión pública

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

“Es muy raro hacer un

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio

Pep Guardiola advierte a sus jugadores: “El que llegue con tres kilos de más se quedará en Manchester. No viajará”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores