Rescatan con un helicóptero las vacas atrapadas en zona de difícil acceso cerca del Miño

Santiago de Compostela, 1 may (EFE).- Algunas de las vacas que se encontraban en una zona de difícil acceso cercana al río Miño, en el municipio lucense de Taboada, han sido rescatadas en una red con ayuda de un helicóptero del Principado de Asturias y transportadas a un lugar seguro, ha informado este viernes el Gobierno gallego.

En un comunicado, la Xunta ha detallado que 10 de las 19 vacas que el pasado miércoles se escaparon de una granja, por razones que todavía se desconocen, fueron rescatadas, algunas de ellas con ayuda del helicóptero.

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Doce vacas acabaron atrapadas y heridas en un terreno escarpado del cañón del río Miño de difícil acceso y del que no podían salir. Uno de los animales murió.

Siete pudieron ser recuperadas poco después de salir de estampida de la granja; otras lo fueron con la ayuda de los vecinos, que emplearon cuerdas atadas a un vehículo, pero algunas vacas preñadas tuvieron dificultades para remontar la pendiente.

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La Xunta señala en el comunicado que intentó contratar una grúa pero ante las dificultades de acceso al terreno abrupto, contactó con los servicios de emergencias del Principado de Asturias para intervenir con un helicóptero.

El piloto de la aeronave logró con destreza rescatar a algunas de las vacas, que estaba sedadas y con ayuda de una red en la que fueron colocadas y transportadas por aire. EFE

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