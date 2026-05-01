Illa condena el "secuestro" de los dos miembros de la Flotilla y pide su liberación

Barcelona, 01 may (EFE).- El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha condenado "enérgicamente" este viernes el "secuestro" de los dos miembros de la Flotilla hacia Gaza retenidos por Israel y ha pedido su "rápida liberación".

Así lo ha dicho en la red social X tras conocerse que uno de ellos, el palestino-español Saif Abukeshek, es residente en Cataluña, tal y como también resalta el presidente catalán en su mensaje.

PUBLICIDAD

Illa ha denunciado que la decisión del gobierno israelí de trasladarles e interrogarles en su territorio es "una infracción muy grave" del derecho internacional.

"Pleno apoyo a las gestiones de los gobiernos español y brasileño", ha expresado.

PUBLICIDAD

En la misma línea se ha expresado el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, en otro mensaje en X en inglés en el que también pide la liberación de los dos activistas.

Duch ha explicado que desde el Govern están en contacto con las autoridades involucradas para "resolver esta situación rápidamente" y con "pleno respeto" a los derechos de los dos afectados.

PUBLICIDAD

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también ha exigido este viernes la inmediata liberación de Abukeshek, a quien Israel acusa de colaborar con Hamas. EFE