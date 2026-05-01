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Iker Benito vuelve a una convocatoria 188 días después

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Pamplona, 1 may (EFE).- El lateral de Osasuna Iker Benito regresa a una convocatoria tras superar una grave lesión de rodilla sufrida en octubre y apunta a reforzar al equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Iker Benito ya ve la luz al final del túnel. El canterano rojillo ha sido incluido en una convocatoria por primera vez desde el pasado 25 de octubre, cuando sufrió una grave lesión en El Sadar ante el Celta de Vigo. Aquel día, el lateral cayó en el primer minuto de juego, en una acción que ya hizo presagiar lo peor.

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Las primeras sensaciones no fueron buenas y, poco después, las pruebas confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El contador se puso a cero. Benito pasó por quirófano y comenzó entonces un largo proceso de recuperación marcado por la paciencia y el trabajo constante.

El 31 de marzo dio un paso importante al completar parte de los ejercicios con sus compañeros. Desde entonces, ha ido aumentando progresivamente el ritmo y la carga de trabajo hasta alcanzar un estado físico que le permite volver a entrar en dinámica de competición.

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Han pasado 188 días desde aquella lesión y su regreso llega en un momento clave. Osasuna afronta un tramo final de temporada decisivo, y la presencia de Benito abre nuevas opciones para el cuerpo técnico. Hasta el momento de su lesión, había acumulado 147 minutos en cinco encuentros.

Durante su ausencia, el lateral derecho ha estado bien cubierto por Valentín Rosier, quien, tras su llegada desde el Leganés, se ha consolidado como una pieza fundamental en el buen funcionamiento del equipo.

Ahora, con Benito de vuelta ante el Barcelona, Osasuna gana profundidad y competencia en una posición clave para encarar con garantías las últimas jornadas. EFE

le.mm/jl

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