Ábalos solicita al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular en el juicio de las mascarillas

El exministro José Luis Ábalos, en prisión provisional en el marco del 'caso Koldo', ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que un jurado popular, formado por ciudadanos, le juzgue por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del diputado pide revocar su procesamiento de juicio con un tribunal de magistrados y pone como precedente el caso del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps.

La defensa señala que, de acuerdo a la Ley Orgánica de Tribunal de Jurado, tres de los delitos de los que se imputan a Ábalos --cohecho, tráfico de influencias y malversación-- son propios del enjuiciamiento por el jurado popular.

Y sólo hay dos delitos en el escrito de acusación, según apunta, que "no son propios del conocimiento del jurado, a saber, organización criminal y uso de información privilegiada".

"El grueso de las imputaciones, pues, están dentro del ámbito de competencia del jurado popular", sostiene el escrito del exministro, que también razona que "los delitos principales son los de competencia de jurado, que arrastran a los otros, nunca al contrario".

Dicho esto, la defensa asegura que el exministro es aforado ante el Tribunal Supremo y, "de acuerdo con el texto de la ley, corresponde el enjuiciamiento al Tribunal Supremo, pero mediante jurado popular".

El escrito menciona además que el jurado popular "se constituirá en el ámbito de la Audiencia Provincial o, en su caso, de los tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado".

"El Tribunal Supremo no pierde su competencia por el hecho de que el juicio se celebre con jurado; simplemente, la Sala se constituye de una forma especial (un magistrado-presidente y nueve jurados)", argumenta.

En este sentido, Ábalos pone como antecedente al expresidente valenciano Camps, subrayando que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia "se declaró competente para el conocimiento de esos hechos consistentes en la supuesta aceptación de regalos en forma de prendas de vestir".

Y añade que se acordó "la tramitación del procedimiento con el mismo objeto, por los trámites del procedimiento para las causas" ante el jurado popular, "en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana", recordando que la causa "terminó por sentencia absolutoria".

Ábalos es el primer diputado nacional en ejercicio que entra en prisión y se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

