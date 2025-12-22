Espana agencias

La Policía requisa un disco duro en el CNIO por la investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades

Agentes de la Policía Nacional se han personado este lunes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con un requerimiento de documentación en el marco de la investigación en curso por presuntas irregularidades en la institución.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han confirmado que la diligencia policial se ha limitado a la retirada de un disco duro, sin llevarse los agentes ordenadores ni otros dispositivos.

La actuación policial se produce después de que Fiscalía Anticorrupción de Madrid abriera diligencias tras la denuncia presentada por dos exdirectivos del CNIO apuntando a una supuesta trama que pudo detraer de los presupuestos hasta 25 millones de euros en 18 años mediante el posible amaño de contratos.

Desde el Ministerio de Ciencia han aclarado que no se ha tratado de un registro, sino únicamente de una solicitud formal de información. Así, apuntan que el CNIO ha colaborado facilitando la documentación requerida por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Asimismo, el Ministerio ha reiterado su compromiso de colaboración absoluta con la justicia y su determinación frente a cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido producir en el CNIO.

El pasado 25 de noviembre, el Patronato del CNIO aprobó que se ejecutara de forma inmediata una reordenación de la organización e informó de la entrega a la Fiscalía de Madrid de un informe sobre la situación actual del centro. También subrayó su colaboración total con cualquier tipo de irregularidad que se haya podido producir en el pasado.

