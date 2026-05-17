87-69. El UCAM mantiene el segundo puesto al avasallar a un Unicaja en caída libre

Murcia, 17 may (EFE).- El UCAM Murcia, superior en líneas generales y avasallador por momentos, mantiene el segundo puesto en la Liga Endesa al lograr su vigésimo tercer triunfo en 32 jornadas, éste por 87-69 ante un Unicaja de Málaga que sigue su caída en picado, la cual se materializa con ocho derrotas en sus nueve últimos encuentros ligueros para alejarse de las eliminatorias por el título pues es noveno con un 16-15 y podría acabar el fin de semana a dos triunfos de ese objetivo.

El encuentro, disputado con el recuerdo de lo ocurrido en la primera vuelta -un 92-88 tras prórroga en el Martín Carpena-, lo comenzó el UCAM CB mandando y disponiendo de ocho puntos de ventaja varias veces dentro de los cinco primeros minutos (10-2, 12-4, 15-7 y 18-10). Los granas, hoy de azul utilizando la camiseta que recuerda a la que se enfundó Randy Owens hace cuatro décadas, veían el aro como una piscina y un mate de Devontae Cacok puso el 20-10 y obligó a Ibon Navarro a pedir su primer tiempo muerto.

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Jonah Radebaugh, ya con ocho puntos, y el propio Cacok, con seis, asumían el peso del ataque universitario y a ellos se unieron otros como Kelan Martin, Emanuel Cate, Michael Forrest y, sobre todo, Jaylen Hands. El hambre del UCAM CB le llevó a terminar el primer periodo con un +18 (35-17) y habiendo sumado cinco triples de ocho intentos cuando el jueves, en el partido perdido por 87-80 en la pista del Kosner Baskonia, firmó un 5/35. Esos 35 tantos anotados suponían el récord del club en un primer cuarto en toda su historia en la ACB -28 campañas-.

En el segundo cuarto mejoró el conjunto andaluz. Un parcial de 4-11, con Olek Balcerowski haciendo daño en la zona local, dejó el marcador en 39-28 y fue entonces Sito Alonso el que intervino desde la banda y la respuesta de sus jugadores fue buena en primera instancia. Cuatro puntos murcianos estiraron de nuevo la diferencia pero los malagueños habían iniciado su intento de remontada y un 0-8 le hicieron colocarse a siete (43-36).

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David DeJulius, segundo máximo anotador de la Liga, que venía de hacer 34 puntos en Vitoria, no estaba teniendo el día y su equipo lo acusó. Augustine Rubit hizo un gran trabajo y un triple de Kendrick Perry sobre la bocina cerró la primera parte con los guarismos muchísimo más ajustados (45-41) y un 10-24 en esos diez minutos de clara superioridad cajista.

La empanada de los murcianos se mantuvo tras el paso por los vestuarios y su oponente lo aprovechó para pasar a mandar con el 45-47 -una bandeja de Perry le dio a los andaluces su primera ventaja en el encuentro-. Aunque Martin acabó con una sequía de cuatro minutos sin anotar por parte de los de casa el encuentro siguió trabado para ellos. Tampoco es que el Unicaja anduviera demasiado fino y el UCAM CB despertó con Forrest en pista.

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Un 2+1 y un triple del base estadounidense con pasaporte jamaicano y Martin forzando faltas enseñaron de nuevo el camino (60-50). También influyó en el parcial de 13-1 la intensidad que le puso Moussa Diagne saliendo desde el banquillo y cuando volvió a éste fue largamente ovacionado. Los de Sito volvían a tener el partido más o menos donde querían (64-52) pero se entró en el periodo final con un más ajustado 64-56 después de que los cuatro últimos puntos del cuarto fueran malagueños.

La emoción iría en aumento en el desenlace porque el Unicaja se colocó a tres con el 66-63 y con el 68-65 tras un triple de Alberto Díaz y dos tiros libres del base.

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Diagne, otra vez en pista, siguió siendo clave anotando, defendiendo, reboteando y taponando. La tremenda energía del pívot senegalés, habitualmente con poco protagonismo, encendió a la grada del Palacio y contagió a sus compañeros. El 76-67, un marcador capicúa, superado el ecuador del cuarto se escribía con su aportación. Y a estas llegó DeJulius con un canastón, un triple, cuatro tiros libres y otro enceste más para sentenciarlo. Terminó con 15 tantos en su lucha por ser el máximo artillero de la Liga y colocó el 87-67, que era la máxima diferencia. El choque acabó con una suspensión anotada por David Kravish y con la enésima celebración del UCAM CB en la temporada.

- Ficha técnica:

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87. UCAM Murcia Club Baloncesto (35+10+19+23): DeJulius (15), Radebaugh (10), Raieste (-), Toni Nakic (5) y Cacok (10) -cinco inicial-, Michael Forrest (11), Sant-Roos (-), Cate (3), Moussa Diagne (7), Hands (12) y Kelan Martin (14).

69. Unicaja de Málaga (17+24+15+13): Perry (10), Kalinoski (5), Barreiro (5), Webb (6) y Balcerowki (7) -cinco inicial-, Audige (3), Alberto Díaz (8), Cobbs (4), Rubit (13), Killiam Tillie (-) y Kravish (8).

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Árbitros: Óscar Perea Lorente, Joaquín García González y Ariadna Chueca Moreno. Eliminaron por cinco faltas a los visitantes Balcerowski (m.31) y Kalinski (m.39).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.328 espectadores. El encuentro sirvió para rendir homenaje a Randy Owens, mítico jugador del club murciano, y al acto asistieron varios compañeros del estadounidense, fallecido en 2015 con 56 años víctima de un cáncer, y también hubo un recuerdo para el alcalde de Murcia José Ballesta, fallecido el pasado domingo a la edad de 67 años. Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio en su memoria y los jugadores locales llevaron crespones negros. A la viuda se le entregó un ramo de flores. EFE

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