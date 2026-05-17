Encuentra: "La permanencia es un éxito para toda la ciudad y para todo el territorio"

Lleida, 17 may (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado tras la victoria de su equipo ante el Dreamland Gran Canaria (75-72), que le permite acariciar la permanencia, que la salvación en la Liga Endesa es "un éxito para toda la ciudad y para todo el territorio".

De este modo, Encuentra ha querido felicitar en primer lugar a los "jugadores, afición y cuerpo técnico", y ha explicado que en el club están "supercontentos de poder disfrutar un año más de la ACB".

PUBLICIDAD

Sobre el encuentro, ha destacado la buena primera parte que ha completado su equipo. Sin embargo, la dinámica ha cambiado en la segunda: "En un escenario en el que ellos no tenían nada que perder, han subido el nivel defensivo y han empezado a remontarnos".

Ante esta situación, el "pánico" se ha apoderado de los jugadores, pero finalmente "el equipo ha sido capaz de afrontar el golpe", según un Encuentra que ha admitido estar "agotado, pero feliz".

PUBLICIDAD

Encuentra ha destacado que, cuando más quemaba el balón, James Batemon se ha echado al equipo a sus espaldas y el público del Barris Nord ha jugado un papel importante: "Las últimas defensas temblaba la muñeca a cualquiera". EFE

pbl/xsf/og

PUBLICIDAD