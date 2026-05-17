3-1. Vila-sana revalida el título ante el Telecable gracias a un doblete de Aina Florenza

Gijón, 17 may (EFE).- El Vila-sana Coop d’Ivars mantuvo su condición de campeón y revalidó el título de la Copa de la Reina al conquistar este domingo su segundo entorchado, tras superar al Telecable Gijón (3-1), anfitrión de la competición.

El Vila-sana, liderado por el acierto de cara a portería de una inspirada Aina Florenza, que anotó su particular doblete, superó con solvencia a Telecable en un partido sólido en defensa y efectivo en ataque.

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El partido respondió a la igualdad que se le presumía en la previa entre dos de los equipos referencia del hockey nacional.

Las catalanas, vigentes campeonas de la competición, accedieron a la final tras eliminar en duelo de máxima intensidad a Esneca Fraga, coronadas campeonas de Europa una semana atrás en Coímbra.

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Las asturianas, por su parte, demostraron su fuerza en las rondas previas con un parcial de 9-2 para superar a sus rivales en el camino a la final como el equipo más en forma de la Copa de la Reina.

Telecable inició el encuentro envalentonado por el ambiente de un Palacio con alrededor de 2.200 espectadores que remaba a favor del conjunto gijonés, aunque el Vila-sana no tardó en responder y equilibrar un choque sin un dominador claro y con llegadas de ambos equipos desde un inicio.

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Las catalanas dieron el primer golpe y consiguieron adelantarse en el minuto 9 de partido cuando Aina Florencia culminó desde el interior del área una larga jugada colectiva de las suyas, tirando una pared con Elsa Salvañà que le permitió la opción de rematar a puerta, colando la bola por debajo del cuerpo de Viki Caretta, entrando a la portería con cierto suspense.

Las gijonesas, dirigidas por Tasha Lee, apretaron justo tras el gol y gozaron de una doble ocasión para empatar el partido, primero con una vaselina de Ana Catarina en una gran acción técnica que se fue ligeramente desviada, y acto seguido en un mano a mano de Marta Piquero ante Anna Salvat que no encontró portería al ajustar el remate.

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Las de Lluís Rodero no le perdían la cara al encuentro y sumaban sus opciones de llegar a área rival. Una de sus mejores opciones en el primer tiempo para ampliar distancias llegó desde el punto de penalti cuando Elsa Salvañà recuperó la bola al taponar un intento de disparo lejano de María Igualada, que en su retorno no tuvo más remedio que frenar a la atacante con falta, ya en el interior del área.

Viki Caretta detuvo el lanzamiento ante el intento de Victoria Porta, manteniendo a las suyas a un tanto de distanciam, y el Telecable lo intentó, sin éxito, hasta el descanso, llegando a estrellar una bola en el larguero al lanzamiento de Nuria Almeida en el último minuto del primer tiempo.

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El segundo tiempo mantuvo el mismo guion de inicio, pero a los primeros minutos Vila-sana dio un paso adelante y en el 29 consiguieron ampliar las distancias con el segundo tanto de Aina Florencia en la final.

La de Mataró realizó una gran acción individual al anotar con precisión tras un reverso en el área que sorprendió a Viki Caretta.

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Con el paso de los minutos, y el 2-0 en el marcador, las gijonesas metieron una marcha más y capitalizaron las principales ocasiones del segundo tiempo. Anna Salvat echó el cerrojo de su portería y realizó una doble intervención a tiros de Marta Piquero, que fue la más activa de las asturianas.

En los 10 minutos finales ambos conjuntos dispusieron de sendos libres directos para hacer gol, pero el buen hacer de las porteras evitó el tanto. Marta Piquero no superó a Anna Salvat, que aguantó bien bajo palos, mientras que por parte de las catalanas lo intentó Aina Florenza, pero Viki Caretta salvó el tanto con una gran intervención abajo con el stick.

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Las gijonesas lo intentaron hasta el final, pero la solidez defensiva de las catalanas impidió el gol incluso en un último minuto en el que Natasha Lee sustituyó a la guardameta por una jugadora más de campo, circunstancia que aprovechó Vila-sana para anotar la sentencia por medio de Luchi Aguado en una contra que definió a portería vacía.

Telecable anotó el gol de la honra a escasos segundos del final, obra de Marta Piquero, pero las anfitrionas no pudieron levantar el título frente a su afición en detrimento de un Vila-sana que suma su segunda Copa de la Reina de forma consecutiva, cuarto entorchado de todo su palmarés junto a una Supercopa de España y una Copa Intercontinental.

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Ficha técnica:

3- Vila-sana Coop d’Ivars: Anna Salvat; Aina Florenza, Victoria Porta, Bea Gaete, Luchi Agudo -equipo inicial- Gime Gómez, María Porta, Elsa Salvañà, Laura Pastor, Sandra Coelho.

1- Telecable Gijón: Viki Caretta; Nuria Almeida, María Igualada, Mariona Colomer, Marta Piquero -equipo inicial- Judith Cobián, Ana Catarina, Ainara Anido, Angie Fernández, Aine Pérez.

Goles: 1-0, min.9: Aina Florenza. 2-0, min.29: Aina Florenza. 3-0, min.49: Luchi Agudo. 3-1, min.49: Marta Piquero.

Árbitros: David Cantos y Alberto Pérez. Amonestaron con tarjeta amarilla a Marta Piquero (min. 36).

Incidencias: final de la Copa de la Reina disputada en el Palacio de Deportes de La Guía-Presidente Adolfo Suárez de Gijón ante 2.200 espectadores. EFE

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