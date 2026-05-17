Néstor 'Che' García: "Nos faltó que Pierre Pelos metiera el último tiro"

Lleida, 17 may (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Néstor 'Che' García, ha afirmado, tras la derrota de su equipo ante el Hiopos Lleida (75-72), que solo les faltó que Pierre Pelos hubiera metido un triple final que habría dado a su equipo una victoria importante en la pelea por la permanencia en la Liga Endesa.

Sobre el encuentro, ha declarado que tuvieron "muchas pérdidas en el primer cuarto" por "mérito" de los catalanes. "No nos entró la bola y ellos jugaron a su ritmo", ha comentado.

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También ha lamentado las concesiones en el rebote defensivo a lo largo de la primera mitad: "Les dimos 18 oportunidades en ataque, y aún así anotaron 40 puntos".

Sin embargo, en los segundos veinte minutos su equipo reaccionó y llegó a mandar hasta por cinco puntos. "Somos un equipo guerrero. Defendimos mucho mejor y nos entró el balón", ha destacado, poniendo en valor que han practicado el "mejor baloncesto" desde su llegada al club canario.

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Asimismo, ha elogiado el ambiente del Barris Nord, que ha sido clave para la victoria de los ilerdenses: "Esas son las cosas hermosas de este deporte". EFE

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