Feijóo asesta un golpe a Sánchez con la debacle del PSOE extremeño pero no logra frenar a Vox, que se dispara

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha logrado asestar un golpe al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras el batacazo del PSOE extremeño --que obtiene su peor resultado en esta autonomía al perder 10 escaños, hasta los 18--, pero no ha logrado frenar el auge de Vox. La formación de Santiago Abascal se ha disparado en Extremadura al pasar de 5 a 11 diputados y ya avisa que hará valer su fuerza.

La candidatura que encabeza María Guardiola ha sido la ganadora de las elecciones de este domingo con 29 escaños y el 43% de los votos, un diputado más que en mayo de 2023 y una subida de cuatro puntos. Sin embargo, se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta y ha tenido 20.000 votos menos que entonces.

Además, los 'populares' no han logrado pinchar el globo de Vox, que ahora está más fuerte en la región y será más exigente en las negociaciones. De hecho, Santiago Abascal ha reivindicado a su partido como el "gran triunfador" y ha avisado al PP que los votos de su partido "deben contar" y "no van a ser invisibilizados ni traicionados".

LA SUBIDA DE VOX DA MUNICIÓN ELECTORAL AL PSOE

Se trata, por lo tanto, de una victoria amarga para el partido de Feijóo, que deberá afrontar el nuevo ciclo electoral que se abre en 2026 (Aragón, Castilla y León y Andalucía) con el auge de la formación de Abascal, una subida que da munición electoral a los socialistas ante esas nuevas citas con las urnas.

Los dos beneficiados de la noche electoral son Vox (sube seis escaños y obtiene el 16,9% de los votos) y Unidas por Extremadura, que consigue siete diputados, tres más que hace dos años y medio, y el 10,25% de los sufragios.

Ambas formaciones son las que más han rentabilizado el hundimiento del PSOE en Extremadura, en una campaña marcada por la corrupción que han afectado al partido y los casos de acoso sexual, como el de Francisco Salazar, que ocuparon el foco mediático en plena campaña extremeña.

"UNA DERROTA DE SÁNCHEZ, NO DE GALLARDO"

Fuentes del equipo de Feijóo han sacado pecho del resultado, subrayando que la derecha consigue el 60% de los votos en un feudo que ha sido gobernando históricamente por el PSOE. Aparte de estos dos años y medio de Guardiola, el PP solo gobernó esta región entre 2011-2015, cuando el 'popular' José Antonio Monago logró ser investido gracias a la abstención de IU.

En 'Génova' responsabilizan en Pedro Sánchez el descalabro de los socialistas en Extremadura y, de hecho, creen que es el presidente del Gobierno y no su candidato, Miguel Ángel Gallardo, el que debería comparecer esta misma noche para asumir su "fracaso".

"La derrota no es de Gallardo, es de Pedro Sánchez", abundan las mismas fuentes, que añaden que "todos los partidos suben salvo uno, el de Pedro Sánchez". Además, destacan que el PP sube casi cuatro puntos mientras que el PSOE pierde poco más de 14 puntos.

CONVERSACIÓN DE FEIJÓO CON GUARDIOLA

El líder del PP ha mantenido una conversación por videoconferencia con María Guardiola, a quien ha felicitado "por su triunfo, por una subida de más de 4,4 puntos y por sacarle casi 18 puntos al PSOE", según han indicado fuentes del partido.

Después, en un mensaje en la red social 'X', Feijóo ha señalado que la victoria de su candidata es "incontestable" y ha recalcado que Extremadura "ha hablado y ha dicho que no quiere más sanchismo". "Se cae el relato y el muro de Pedro Sánchez y el cambio en España está más cerca", ha enfatizado.

En parecidos términos se ha expresado Guardiola, quien, en una comparecencia ante los militantes del PP, ha hablado de "victoria incontestable". Dicho esto, ha asegurado que ha actuado "con responsabilidad" y que, por tanto, "ha merecido la pena".

"Vamos a seguir liderando este cambio y les aseguro que no les vamos a fallar", ha apostillado la dirigente del PP, para añadir que ella quiere que "termine esta situación de bloqueo" y se sentará con los demás partidos en una ronda de contactos.

EL PP ESPERA OTRA "PALIZA" AL PSOE EN ARAGÓN EN FEBRERO

En 'Génova' consideran que la "derrota para el PSOE es grande" y han avanzado que, después de "una paliza para la historia", ya trabajan "en la siguiente gran noche para el Partido Popular", según fuentes de la cúpula del PP.

El presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha seguido el escrutinio de las extremeñas en la sede nacional con Feijóo. "Tras ganarles hoy, ya trabajamos en ganarles de nuevo el 8 de febrero. Ese día Pedro Sánchez ya no debería ser presidente del Gobierno", han señalado los 'populares'.

En esa línea ha apuntado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha señalado que los resultados evidencian que "comienza un nuevo ciclo político en España" y ha pronosticado a Pedro Sánchez le espera una "agonía electoral" en las próximas citas con las urnas en el primer semestre de 2026.

MAÑANA SE REÚNE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DEL PP

Tellado, que ha evitado aludir al auge de Vox en los comicios extremeños, ha puesto el foco en el PSOE al afirmar que es "un partido en el chasis". "A Sánchez le espera una agonía electoral solo comparable con su agonía judicial", ha asegurado Tellado en una comparecencia sin preguntas en la sede nacional del PP.

En 'Génova' destacan que el PP va a gobernar en uno de los feudos históricos del PSOE y establecen el siguiente paralelismo: perder Extremadura y Andalucía es como si el Partido Popular lo hiciera en Galicia o Murcia, donde han gobernando en las últimas décadas. "Si no aguantan en Extremadura, ¿donde van a hacerlo?", se preguntan en el equipo de Feijóo.

Feijóo presidirá este lunes la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, que analizará los resultados de los comicios de este domingo. Se espera la presencia de casi todos los 'barones' territoriales del PP.

MONAGO LOGRÓ EL MEJOR RESULTADO DEL PP

María Guardiola ha logrado en los comicios de este 21 de diciembre 29 escaños y 228.300 votos (43,18%), un resultado que superó José Antonio Monago en el año 2011, con 32 escaños y 307.000 votos (46,13%).

En las extremeñas del 28 de mayo de 2023, el PSOE fue el ganador con 242.659 votos (39,9%) y 28 escaños, seguido muy de cerca por el PP, que logró también 28 diputados (38,84%) pero seis mil votos menos. Entonces, Guardiola negoció para poder ser investida el 'sí' de Vox, que había cosechado entonces cinco escaños.

Cuatro años antes, el 26 de mayo de 2019, el PSOE de Guillermo Fernández Vara se impuso con 34 escaños (46,77%) sobre el PP de José Antonio Monago, que logró solo 20 escaños (27,48%) tras la irrupción de Cs en la Asamblea de Extremadura con siete diputados y el 11.11% de los sufragios.

El 24 de mayo de 2015, el PSOE era también la fuerza ganadora con 30 escaños (41,50%), seguido del PP con 28 (37%). El 22 de mayo de 2011, el PP logró su mejor resultado en esta comunidad, con 32 escaños y el 46,1% de los votos (frente a los 30 diputados del PSOE) y Monago pudo ser investido gracias a la abstención de IU, que había cosechado tres diputados.

En las elecciones anteriores celebradas en 2007, 2003, 1999 y 1995, el PP se logró 27, 26, 28 y 27 escaños respectivamente, con una horquilla de sufragios entre el 28 y el 40%. Su peor resultado fue en los comicios de 1991, con 19 escaños (26,7%), muy lejos de los 39 diputados del PSOE. Antes de esa fecha, Alianza Popular obtuvo 17 escaños en 1987 y 20 diputados en 1983.