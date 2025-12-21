Espana agencias

Ayuso dice que el PP "arrasa" a la izquierda y achaca a Sánchez la debacle del PSOE: "Pierde en cada comicio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado que el PP ha "arrasado" a la izquierda en Extremadura, comunidad que tradicionalmente ha sido bastión del PSOE, y ha achacado el hundimiento de los socialistas directamente en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Pedro Sánchez pierde cada vez que hay elecciones", ha lanzado mediante un mensaje en la red social 'X' para felicitar a la candidata 'popular', María Guardiola, por su victoria en los comicios del 21D.

Las elecciones de este domingo han dejado al PP como primera fuerza política con 29 escaños y una debacle del PSOE que cae hasta los 18, perdiendo diez diputados respecto a las anteriores comicios. Por ello, Ayuso se ha congratulado del desempeño de Guardiola, en una región que "siempre fue socialista".

El PP logra más escaños que toda la izquierda junta, pese a que Unidas por Extremadura ha subido hasta los siete escaños, mientras Vox es la formación que mayor subida experimenta con seis diputados más, hasta llegar a los 11 escaños y ser clave para la gobernabilidad de la región.

EuropaPress

