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Ballerini gana al esprint la sexta etapa del Giro; Afonso Eulálio conserva el liderato

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Redacción Deportes, 14 may (EFE).- El ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana) se impuso en un nuevo accidentado esprint final, después de la sexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Paestum y Nápoles, tras una caída que eliminó a muchos de sus rivales.

En segundo lugar entró en la meta el belga Jasper Stuyven y, en tercero, el francés Paul Magnier, ambos del Soudal Quick-Step, que salvaron de milagro la caída. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain) conservó sin mayores dificultades la 'maglia' rosa en un día tranquilo para los ciclistas de la general.

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La fuga nunca tuvo opciones reales de alcanzar la meta con éxito. A Luca Vergallito y Edward Planckaert (Alpecin) se unieron pronto Mattia Bais (Polti VisitMalta), Manuele Tarozzi y Martin Marcellusi (Bardiani). El pelotón los llevó en todo momento a menos de un minuto y terminó por neutralizarlos a falta de 37 kilómetros.

Como todo parecía anticipar, el pelotón llegó reunido al último kilómetro, marcado por dos tramos adoquinados y una ligera pendiente hacia arriba. El grupo se estiró, con los Unibet por delante, hasta que una caída en los adoquines tiró al suelo a los que marchaban en los primeros puestos. Eso le dio la oportunidad a Davide Ballerini para lanzar el esprint y hacerse con el triunfo. EFE

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