La decepcionante cesión de Elliott al Aston Villa: 109 minutos en toda la Premier

Londres, 14 may (EFE).- La cesión de Harvey Elliot del Liverpool al Aston Villa en el mercado veraniego, que causó gran expectación, ha resultado ser decepcionante después de que el jugador inglés haya jugado apenas 109 minutos.

El mediocentro ofensivo, que llegó a ganar la Eurocopa 2025 con Inglaterra sub-21 e incluso fue elegido mejor jugador del torneo, ha disputado cuatro partidos de Premier League con el Aston Villa y solo ha sido convocado en una de las últimas doce jornadas.

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En la Liga Europa, donde los de Unai Emery disputará la final, Elliot ha sido titular en una ocasión, completando los 90 minutos, y ha entrado tres veces desde el banquillo. disputando 101 minutos en los catorce duelos que han disputado hasta la fecha.

"Ahora explicar la razón de la decisión es muy difícil o quizás fácil, pero no es el momento. Le pido disculpas a Harvey Elliot. Esta en mi mente cada día. Tanto el Liverpool como nosotros tenemos responsabilidad", expresó Unai Emery este jueves en rueda de prensa.

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El conjunto de Birminghan, que tiene una opción de compra de 40 millones si se cumplían unos objetivos que no se han alcanzado, intentó rescindir la cesión, pero no hubo un acuerdo entre los clubes.

Formado en la cantera del Fulham, el Liverpool se hizo con sus servicios en 2019 a cambio de apenas 1,7 millones de euros y ese mismo año se convirtió en el jugador más joven en la historia en debutar en la Premier League, récord que fue superado más tarde por Ethan Nwaneri, del Arsenal.

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La falta de oportunidades en los 'Reds' y los fichajes de Hugo Ekitike, Alexander Isak y Florian Wirtz propiciaron su salida, aunque no ha salido como esperaba. EFE