Armengol reivindica que "ahora más que nunca, vale la pena luchar" contra los "ataques" a los socialistas

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, reivindicó este viernes, en la tradicional cena de Navidad de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), celebrada en el restaurante Binicomprat, y que reunió a más de 800 personas, que "ahora más que nunca, vale la pena luchar" contra los "ataques" a los socialistas.

En una nota de prensa, la Federació Socialista de Mallorca ha informado que más de 800 personas llenaron este viernes el restaurante Binicomprat en la tradicional Cena de Navidad de la FSM, en la que intervinieron la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y el secretario general de la Agrupación Socialista de Algaida, Joan Janer, quien leyó una glosa en homenaje y recuerdo del expresidente socialista del Govern durante dos legislaturas (1999-2003 y 2007-2011), y fallecido el pasado 3 de enero, Xisco Antich.

Armengol inició su intervención precisamente recordando a Francesc Antich, presente en todo momento en la jornada. "Ahora hará un año que no está físicamente, pero está más que nunca, por que se le necesita más que nunca. ¡Xisco, va por ti!".

La secretaria general del PSIB-PSOE se refirió al momento político actual, describiéndolo como aquel en que se vive una "guerra cultural enorme, con un presidente de los Estados Unidos que no cuenta con nadie; con un crecimiento del sentimiento ultraliberal, en contra de la democracia y a favor de las 'fake news'".

Para la también presidenta del Congreso de los Diputados, se trata de un contexto que implica un "ataque desmedido contra el gobierno de España de Pedro Sánchez, por que es un gobierno progresista y la envidia de muchos en todo el mundo". Frente a ello, "os pido orgullo y defensa", reclamó Armengol a la militancia.

Por otro lado, en referencia a la situación actual que vive el PSOE, Armengol aclaró que "los compañeros que han traicionado los valores socialistas, ya no son compañeros". Y, frente a ellos, destacó las "raíces del partido socialista". "En 2026 y en 2027 pasarán cosas buenas", se mostró convencida. "No quiero", por tanto, "a nadie con los brazo abajo", continuó. "Van a por nosotros, pero nosotros tenemos la fuerza; el futuro no está escrito, lo escribimos nosotros. Ahora más que nunca, merece la pena luchar".

De este modo, Armengol instó a la militancia a "utilizar los ataques como revulsivo" para de este modo "ser más de izquierdas, transparentes y feministas que nunca", con una especial mención a la lucha de los hombres en favor de "la bandera del feminismo".

Asimismo, sobre la situación política en Baleares, la secretaria general del PSIB-PSOE criticó a los gobiernos del PP, a los que acusó de "haber adoptado por completo las políticas de la ultraderecha". "No es posible tener un Govern, ayuntamientos y consells gobernados por la extrema derecha", denunció Armengol.

Al respecto, la dirigente socialista puso de ejemplo las iniciativas, según advirtió, para impedir la acogida de menores migrantes extranjeros que ha escenificado el PP.

"No puedo entender como se puede ser tan inhumano. Los niños de Ucrania no teníamos problemas al acogerlos. Pero cuando vienen de África, el PP dice que no tenemos dinero para ellos", expresó Armengol en una velada referencia al "racismo institucional" que, a su juicio, destila la estrategia de Prohens en Baleares.

Finalmente, en relación a las políticas en contra de la "saturación turística", la socialista destacó la "contradicción" de Prohens: "el Govern al principio hablaba de que venía demasiada gente, pero la realidad es que se pasa el día creando plazas turísticas", denunció. "No somos tontos, hacen negocio para unos pocos; es el PP de siempre", incidió.

Armengol también criticó que el Govern Prohens "no tome medidas en favor de la vivienda como derecho de la ciudadanía". "A muchos arrendatarios les subirán 300 euros mensuales el alquiler, por la irresponsabilidad de PP y Vox que gobiernan".

Armengol concluyó su intervención reclamado "hacer políticas de izquierdas, que enorgullezcan a todos, salir adelante e ir juntos".

Por su parte, la secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernández, destacó la fortaleza del Partido Socialista, recordando a la militancia la importancia de "no olvidarse nunca de por qué nació este partido". "Estamos aquí para transformar la sociedad, no hemos venido a gestionar el conformismo, hemos venido a gestionar la esperanza y convertirla en políticas reales que transformen la vida de la gente trabajadora", afirmó, reclamándoles no dar "ni un paso atrás".

Fernández reivindicó asimismo que el Partido Socialista es "el partido de las listas cremallera, impulsadas por el querido y añorado Xisco Antich; el partido de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, impulsada por la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, y el partido de la coeducación, de la conciliación, de la corresponsabilidad y el que abolirá la prostitución".

Por eso, insistió en que "el feminismo no es solo una bandera, es el alma de este partido, así que se coge esta bandera y se convierte la rabia en acción, la indignación en contundencia y los errores en avances para que nadie dude que el Partido Socialista es un espacio seguro y la mejor herramienta de transformación para todas, porque" las mujeres socialistas son las "herederas de María José Varela, Aina Rado, de Joana Maria Escartín y tantas y tantas compañeras que abrieron camino", recordó Fernández.

Ahora bien, la secretaria general insular advirtió a la militancia que "lo que toca es resolver los problemas de la ciudadanía, pisar la calle y preparar una alternativa amplia y fuerte, conectada a la sociedad y capaz de frenar los retrocesos de una derecha y una extrema derecha que hacen negocio con los derechos y con la vida de la gente". En este sentido, denunció que "hacen negocio con un derecho básico como es la vivienda, con la salud, con los derechos sociales de la gente; hacen negocio con la educación, y con el territorio y la movilidad". Por todo ello, Fernández apostó por "hacer partido, acercar a la gente, ir por todo, hablar con todo el mundo, hacer todavía más grande y compartido el proyecto, porque si se hace, el cambio no solo es posible, es imprescindible".

Finalmente, la alcaldesa de Algaida, Margalida Fullana, dio bienvenida al acto, recordando también la figura de Antich, cuando defendía que es posible "avanzar sin odio, transformar sin violencia, con la serenidad como una de las formas más grandes de la valentía".