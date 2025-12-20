Espana agencias

Álvarez de Toledo asegura que el PP aspira a "mayorías amplias, incluso absolutas" en los comicios autonómicos

Guardar

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este sábado en Burgos que el PP aspira a lograr "mayorías amplias, incluso absolutas" en las próximas citas electorales que se van a celebrar en Extremadura este domingo, en 2026 en Aragón y en Castilla y León.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a "asumir la responsabilidad democrática" de votar de "forma masiva" en los comicios autonómicos y ha invitado a que "salgan a la calle a pedir elecciones generales" ya que no se contempla en el PP la presentación de una moción de censura, como el propio presidente de los 'populares' afirmó en su última visita a la capital burgalesa.

Precisamente, Álvarez de Toledo ha animado a defender el proyecto de "libertad, paz civil y progreso" de su partido y ha destacado el "papel histórico de Castilla y León" en el germen del moderno PP "que ganó las elecciones de 1996" con José María Aznar y que hizo vivir a España en la "mejor etapa" de su democracia.

La dirigente 'popular', que ha participado este sábado en la reunión que ha mantenido la Junta Directiva Provincial del PP de Burgos, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "inmoral" y de ser "la cúspide de una pirámide de corrupción".

La portavoz adjunta del PP ha puesto de manifiesto "la distancia" entre el "relato del sanchismo y la realidad" y ha criticado los pactos del PSOE con sus socios parlamentarios, así como la falta de convocatoria electoral.

También ha advertido de lo que considera una "emergencia democrática y nacional" y ha acusado a Sánchez de intentar "debilitar los contrapesos democráticos" y de huir de las urnas por miedo a perderlas, al tiempo que ha defendido al Partido Popular como el "gran proyecto nacional" para preservar el orden constitucional y la convivencia.

"ANTOLOGÍA DEL CRIMEN"

Por su parte, el presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, ha reivindicado este sábado la gestión de su partido en Castilla y León y ha confrontado el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con el de Pedro Sánchez, al que ha calificado como una "antología del crimen, de la obscenidad y del mal gusto".

Suárez ha defendido los "40 años de transformación" de Castilla y León con los sucesivos gobiernos del PP que han colocado a la Comunidad como líder "en educación, la mejor valorada en servicios sociales y una de las más destacadas en sanidad", logros que ha vinculado al liderazgo del líder autonómico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gallardo pasa la jornada de reflexión recogiendo aceitunas en una parcela familiar

Gallardo pasa la jornada de

Belarra asegura que la distancia de Podemos con el Gobierno es cada vez mayor: "Está al límite y políticamente muerto"

Belarra asegura que la distancia

Fernández Calle (Vox) va a ver un partido de su hijo en la jornada de reflexión, que pasa con familia y amigos

Fernández Calle (Vox) va a

Un acusado de agresión sexual a una niña en Fene (A Coruña) lo niega: "No la obligué a hacer nada que no quisiese"

El procesado afronta una solicitud de seis años de reclusión e indemnización por parte de la fiscalía, mientras la defensa sostiene su inocencia y exige absolución ante las acusaciones que involucran a la hija de una familia conocida

Infobae

Armengol reivindica que "ahora más que nunca, vale la pena luchar" contra los "ataques" a los socialistas

Armengol reivindica que "ahora más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos estudia posibles “acciones

Estados Unidos estudia posibles “acciones correctivas” contra España por la “discriminación” a sus buques con destino a Israel

El alcalde de Almussafes asegura que seguirá como alcalde pese a las denuncias de acoso sexual: “Continuaré con más dedicación que nunca”

“¿Qué hace un ‘travelo’ en la Falange?” 11 meses de prisión para el acusado de insultar a una mujer transexual que fue a una misa del grupo fascista

Putin amenaza de nuevo a Europa con un “conflicto armado a gran escala” si no se trata a Rusia “con respeto”

Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

ECONOMÍA

Cada vez menos españoles consideran

Cada vez menos españoles consideran el coche eléctrico como una solución para la movilidad urbana

El precio de la luz en España para este domingo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados ganadores del Super Once del 20 diciembre

Las dos comunidades donde no te puedes comprar una vivienda con el dinero de ‘El Gordo’ de Navidad

DEPORTES

Esteve Galvañ, el primer español

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”