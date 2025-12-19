Espana agencias

Morant acusa a Llorca de "esconder y encubrir" al alcalde de Jérica y le insta a expusarle del PP y reclamarle el acta

Diana Morant exige la destitución inmediata de Jorge Peiró tras ser investigado por presunto abuso sexual y reclama explicaciones a Juanfran Pérez Llorca y Alberto Núñez Feijóo por su gestión del caso y la falta de condena pública

Guardar

Durante unas declaraciones ofrecidas a los medios en el marco de las fiestas navideñas, Diana Morant enfatizó la dimensión estructural de los casos de abuso y acoso en la sociedad, apuntando a su existencia dentro de distintas organizaciones, incluidas instituciones públicas y empresas. En este contexto, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades reclamó la expulsión inmediata de Jorge Peiró, alcalde de Jérica, del Partido Popular, y exigió explicaciones a Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, así como al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, según informó el medio fuente.

Morant dirigió sus críticas hacia la actuación de los responsables populares, acusando a Pérez Llorca de “esconder y encubrir” a Peiró, quien se encuentra investigado por presuntas agresiones sexuales a dos menores. El medio detalló que la ministra instó al PP a desprenderse de Jorge Peiró, reclamándole no sólo la expulsión del partido sino también la entrega de su acta de alcalde, al tiempo que solicitó al partido que aclarara desde cuándo conocía las denuncias y por qué mantuvo silencio tanto a nivel local como nacional.

Según consignó el medio, la dirigente socialista destacó que la investigación contra el alcalde de Jérica, quien también se desempeñaba como asesor del PP en la Diputación de Castellón, reviste una “gravedad enorme”, señalando que el proceso judicial refleja la existencia de pasos previos y la seriedad de las acusaciones. Morant cuestionó en particular el grado de conocimiento que, según sus palabras, tenía el PP sobre la situación, enfatizando la necesidad de explicaciones detalladas sobre el momento en que la dirección del partido tuvo acceso a las denuncias y las razones por las cuales no se actuó en consecuencia.

El medio reportó que Morant también dirigió sus exigencias al líder del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo explicaciones acerca de por qué no se ha presionado para que Peiró entregue el acta de alcalde. Al abordar la posición de la presidenta de la Diputación de Castellón y presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, Morant rechazó la afirmación de que “al alcalde lo juzgarán los vecinos y vecinas”, sosteniendo que este tipo de posturas carecen de cabida en la vida política.

De acuerdo con el reporte, Morant insistió en que toda organización política debería posicionarse y pronunciarse sin reservas ante situaciones de esta naturaleza. Reiteró que la actitud del PP, tanto a nivel autonómico como estatal, exige un rechazo explícito y público de la conducta de Peiró, así como la condena y la exigencia de cese en sus funciones políticas. Según publicó el medio, Morant resumió su postura señalando que “no cabe mirar ni comportarse de otra manera desde una organización política”.

Al ahondar en la gestión interna de los casos similares, Morant subrayó las diferencias entre partidos, defendiendo la política de “tolerancia cero” adoptada por el PSOE ante las conductas abusivas o de acoso, con acciones que, en sus palabras, implican una condena y expulsión total de cualquier persona implicada en este tipo de hechos. La ministra explicó que esta política se implementa en toda España y ha tenido aplicación directa en la Comunitat Valenciana en casos anteriores.

Durante su intervención, Morant lamentó que, según sus declaraciones recogidas por el medio fuente, el Partido Popular no haya manifestado una condena explícita ante la conducta que se investiga y criticó la falta de transparencia al no haber informado sobre cuánto tiempo ha conocido el caso. La dirigente del PSPV apuntó a la responsabilidad específica de Juanfran Pérez Llorca, recordando su papel como responsable de la coordinación interna del PP valenciano y su condición actual de presidente de la Generalitat.

Tal como recogió la fuente, Morant concluyó su mensaje instando al PP a actuar con contundencia, expulsar a Jorge Peiró y reclamar la entrega de su acta de alcalde. Añadió que si Peiró desea defenderse debe hacerlo “a través de la justicia”, sin escudarse en el cargo institucional que representa la alcaldía. La ministra sostuvo que la gravedad de las acusaciones y la necesidad de actuación inmediata son incompatibles con la inacción o el silencio por parte de las formaciones políticas.

Temas Relacionados

Abusos sexualesDiana MorantJuanfran Pérez LlorcaJorge PeiróMarta BarrachinaJéricaCastellónPPPSOEDiputación de CastellónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Condenado a 15 años de prisión un hombre que mató a su madre tras golpearla con el palo de una fregona

El tribunal de Valencia ha impuesto una sanción de quince años a un sujeto que causó la muerte de su progenitora, considerada especialmente indefensa por motivos de salud y edad, aplicando agravantes y una eximente parcial por alteración mental

Condenado a 15 años de

La participación en las elecciones extremeñas cae casi seis puntos a las 14.00 y se sitúa en el 35,74%

La participación en las elecciones

La Guardia Civil repasa sus "50 años sirviendo en democracia": de luchar contra ETA a fortalecer unidades investigadoras

Durante la presentación de un libro sobre el papel de la institución en la historia reciente, Mercedes González subrayó la importancia de combatir el crimen organizado, recordó a las víctimas del terrorismo y destacó avances clave en igualdad y seguridad

La Guardia Civil repasa sus

Citan como testigos a dos funcionarios de Garrucha (Almería) por la presunta malversación de un exconcejal

El juzgado ha convocado para febrero a dos altos cargos municipales, quienes deberán aportar datos sobre la supuesta compra fraudulenta de suministros que investiga el uso de fondos públicos en beneficio personal durante una gestión anterior en Garrucha

Citan como testigos a dos

Rebajan la pena a un hombre por agresión sexual a una menor en Almería y difundir un vídeo en Instagram

El TSJA ha decidido reducir el tiempo de reclusión tras considerar insuficientes pruebas sobre la divulgación en redes y matizar la existencia de consentimiento, aunque mantiene la condena por contacto íntimo con una adolescente sin edad legal de acuerdo

Rebajan la pena a un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Ohio extremeño’, la localidad

El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

Cómo ver los resultados de las elecciones de Extremadura en directo

El poder del voto en blanco en las elecciones de Extremadura: así es como afectaría a los principales partidos

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 35,76%, un porcentaje casi seis puntos menos al de los últimos comicios

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025 de este domingo 21 de diciembre

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 22 de diciembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 diciembre

Un empresario de Londres se convierte en el ‘jefe del año’ tras dar un Range Rover a una empleada como regalo de Navidad: “Totalmente increíble”

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

DEPORTES

Jugó en el Málaga y

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)