Morant acusa a Llorca de "esconder y encubrir" al alcalde de Jérica y le insta a expusarle del PP y reclamarle el acta

Durante unas declaraciones ofrecidas a los medios en el marco de las fiestas navideñas, Diana Morant enfatizó la dimensión estructural de los casos de abuso y acoso en la sociedad, apuntando a su existencia dentro de distintas organizaciones, incluidas instituciones públicas y empresas. En este contexto, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades reclamó la expulsión inmediata de Jorge Peiró, alcalde de Jérica, del Partido Popular, y exigió explicaciones a Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, así como al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, según informó el medio fuente.

Morant dirigió sus críticas hacia la actuación de los responsables populares, acusando a Pérez Llorca de “esconder y encubrir” a Peiró, quien se encuentra investigado por presuntas agresiones sexuales a dos menores. El medio detalló que la ministra instó al PP a desprenderse de Jorge Peiró, reclamándole no sólo la expulsión del partido sino también la entrega de su acta de alcalde, al tiempo que solicitó al partido que aclarara desde cuándo conocía las denuncias y por qué mantuvo silencio tanto a nivel local como nacional.

Según consignó el medio, la dirigente socialista destacó que la investigación contra el alcalde de Jérica, quien también se desempeñaba como asesor del PP en la Diputación de Castellón, reviste una “gravedad enorme”, señalando que el proceso judicial refleja la existencia de pasos previos y la seriedad de las acusaciones. Morant cuestionó en particular el grado de conocimiento que, según sus palabras, tenía el PP sobre la situación, enfatizando la necesidad de explicaciones detalladas sobre el momento en que la dirección del partido tuvo acceso a las denuncias y las razones por las cuales no se actuó en consecuencia.

El medio reportó que Morant también dirigió sus exigencias al líder del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo explicaciones acerca de por qué no se ha presionado para que Peiró entregue el acta de alcalde. Al abordar la posición de la presidenta de la Diputación de Castellón y presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, Morant rechazó la afirmación de que “al alcalde lo juzgarán los vecinos y vecinas”, sosteniendo que este tipo de posturas carecen de cabida en la vida política.

De acuerdo con el reporte, Morant insistió en que toda organización política debería posicionarse y pronunciarse sin reservas ante situaciones de esta naturaleza. Reiteró que la actitud del PP, tanto a nivel autonómico como estatal, exige un rechazo explícito y público de la conducta de Peiró, así como la condena y la exigencia de cese en sus funciones políticas. Según publicó el medio, Morant resumió su postura señalando que “no cabe mirar ni comportarse de otra manera desde una organización política”.

Al ahondar en la gestión interna de los casos similares, Morant subrayó las diferencias entre partidos, defendiendo la política de “tolerancia cero” adoptada por el PSOE ante las conductas abusivas o de acoso, con acciones que, en sus palabras, implican una condena y expulsión total de cualquier persona implicada en este tipo de hechos. La ministra explicó que esta política se implementa en toda España y ha tenido aplicación directa en la Comunitat Valenciana en casos anteriores.

Durante su intervención, Morant lamentó que, según sus declaraciones recogidas por el medio fuente, el Partido Popular no haya manifestado una condena explícita ante la conducta que se investiga y criticó la falta de transparencia al no haber informado sobre cuánto tiempo ha conocido el caso. La dirigente del PSPV apuntó a la responsabilidad específica de Juanfran Pérez Llorca, recordando su papel como responsable de la coordinación interna del PP valenciano y su condición actual de presidente de la Generalitat.

Tal como recogió la fuente, Morant concluyó su mensaje instando al PP a actuar con contundencia, expulsar a Jorge Peiró y reclamar la entrega de su acta de alcalde. Añadió que si Peiró desea defenderse debe hacerlo “a través de la justicia”, sin escudarse en el cargo institucional que representa la alcaldía. La ministra sostuvo que la gravedad de las acusaciones y la necesidad de actuación inmediata son incompatibles con la inacción o el silencio por parte de las formaciones políticas.