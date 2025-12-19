La Audiencia Nacional confirma la expulsión de un yihadista que captaba a jóvenes desde Córdoba

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de España, con prohibición de entrada por diez años, de un varón de nacionalidad egipcia al estar investigado en varias ocasiones por la Comisaría General de Información desde 2013 sobre asuntos relacionados con el terrorismo de carácter yihadista, como captar a jóvenes para combatir en el Daesh, ejerciendo su labor, entre otros sitios, desde la mezquita Attawhid del Sector Sur de Córdoba capital.

Según recoge la sentencia, en enero de 2023 se acordó el inicio de un procedimiento sancionador contra el hombre por "realización de actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, de acuerdo con la denuncia formulada por la Comisaría General de Información".

Por resolución de 15 de febrero de 2023, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior acordó la expulsión del recurrente del territorio nacional con prohibición de entrada por diez años, resolución contra la que se sigue el presente recurso, que se interpuso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, pero declaró su incompetencia para conocer del recurso, con remisión de las actuaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que ha desestimado el recurso y confirmado la expulsión.

Al respecto, se remarca que el varón "actualmente estaría ejerciendo en la Mezquita Attawhid de la localidad de Córdoba", todo ello unido "a su vinculación con personas e ideas que justifican la lucha armada y violencia en nombre del Islam".

CAPTACIÓN Y ADOCTRINAMIENTO A TRAVÉS DE UNA RED DE IMANES EN MADRID

La investigación realizada se centra en "su pertenencia a una estructura consolidada de captación y adoctrinamiento de individuos para organizaciones terroristas yihadistas, a través de una red organizada de imanes distribuidos por diferentes centros musulmanes de Madrid".

Así, el investigado mantuvo "constantes contactos" con varios de los detenidos y huidos en una operación tras la cual se procedió a la desarticulación de una estructura que se encontraba establecida en Madrid, autodenominada Brigada Al Ándalus, "que desarrollaba labores de captación, radicalización y posterior envío de muyahidines a zonas de conflicto para integrarse en las filas de Daesh".

Las declaraciones prestadas por familiares de personas que se unieron para combatir en Siria señalaron al varón en cuestión como "uno de los responsables de la captación y adoctrinamiento en yihadismo terrorista". Éste "estaba investigado como sospechoso de la formación de varios jóvenes que terminaron por viajar a Siria y enrolarse en Daesh como combatientes de su ejército, quienes le señalaban directamente como uno de los responsables de impartir fatuas radicales durante las clases nocturnas impartidas" en un centro de Madrid, así como "les señalaba los sitios web radicales que debían visitar para continuar con su formación".

"Concretamente se valía de las clases nocturnas y sermones para continuar con las labores de formación y adoctrinamiento, culminando así una de las últimas fases del proceso de captación y adoctrinamiento; tras la captación y primer acercamiento a la organización, realizada por los líderes de la estructura organizada de imanes objeto de investigación", se expone, entre otros aspectos.