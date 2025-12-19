Espana agencias

Condenan a 15 años y tres meses de cárcel al culpable de robar y matar a la lotera de Albox (Almería)

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto una condena de 15 años y tres meses de prisión a A.G.F. por haber matado a la lotera de 74 años de Albox (Almería) para robarle durante la madrugada del 10 de septiembre de 2021 antes de que sufriera un accidente de tráfico con un vehículo que había sido robado en la misma noche del crimen.

El fallo dictado tras el veredicto de culpabilidad emitido por un tribunal de jurado impone al acusado diez años y diez meses de prisión por un delito de homicidio con la atenuante de drogadicción y cuatro años diez meses por un delito de robo con la misma atenuante y una agravante de reincidencia, ante los antecedentes con los que cuenta el acusado.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, impone además al condenado el pago de 90.000 euros a cada uno de los dos hijos de la fallecida en concepto de indemnización más intereses legales en esta segunda versión del juicio que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir al ver falta de motivación en la primera sentencia.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 9 al 10 de septiembre de 2021 cuando el acusado se dirigió a la vivienda de la víctima entre las 2:30 horas y las 4:00 horas con ánimo de robarle, ya que sabía que vivía sola, puesto que ambos eran vecinos, y que solía tener dinero en efectivo de la venta ambulante de lotería.

Cuando la mujer abrió la puerta, el acusado le asestó "múltiples puñaladas" con una navaja o un cuchillo con la intención de acabar con su vida, provocándole hasta nueve heridas en el cuello y tórax, además de alguna defensiva. El cuerpo sin vida de la mujer, semidesnuda y sobre un gran charco de sangre, no fue hallado hasta las 14:00 horas del 10 de septiembre.

El acusado, una vez que la mujer se hallaba en el suelo tras la agresión, se apoderó de un bolso negro con dinero y objetos de valor, además de dos teléfonos móviles que no pudieron ser recuperados. Después se marchó de la vivienda.

El hombre fue detenido horas después de haber abandonado el hospital de La Inmaculada, en el que ingresó tras haber tenido un accidente de tráfico con un vehículo robado durante la misma madrugada. En el momento de los hechos tenía ligeramente disminuida sus capacidades debido a su grave adicción a sustancias estupefacientes.

Además de todos los indicios que apuntaban a la presencia del acusado en la vivienda de la mujer en la noche de los hechos, por referencias de testigos y el informe de antenas de telefonía, los jurados señalaron cómo las pruebas de ADN revelaron que bajo las uñas de siete dedos de la víctima había perfil genético compatible con el del acusado.

Asimismo, tuvieron en cuenta la declaración de los agentes que detuvieron al acusado, a quien se permitió durante su traslado a dependencias policiales hacer una llamada a su madre en la que le pidió que le comprara dos chándales nuevos, dos pares de calzoncillos y que le metiera fuego a toda la ropa que tenía en la casa. Este extremo fue como un intento por hacer desaparecer los restos de sangre de la víctima que pudieran tener las prendas.

