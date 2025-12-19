Espana agencias

Bendodo dice que a Sánchez le rodean "doce tramas de corrupción": "Están operando como una mafia organizada"

Elías Bendodo critica al presidente del Gobierno y al PSOE, señalando investigaciones judiciales que afectan al Ejecutivo, habla de presuntas irregularidades, escándalos recientes y cuestiona la autoridad moral socialista en temas como feminismo y acoso dentro del partido

Guardar

La relación del presidente Pedro Sánchez con presuntas tramas de corrupción ha sido motivo de atención tras las declaraciones de Elías Bendodo, quien detalló que el dirigente socialista enfrenta investigaciones en distintas instancias judiciales, incluidas el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y entes europeos. Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del Partido Popular, sostuvo que esta situación coloca al Ejecutivo en una posición inédita, al verse rodeado, según su visión, por una docena de casos de corrupción. El medio Europa Press recogió estas declaraciones tras un acto en Móstoles junto al alcalde Manuel Bautista.

Bendodo, de acuerdo con lo difundido por Europa Press, cuestionó directamente al PSOE y a la gestión del presidente, señalando: “Doce casos de corrupción. Esa es la realidad y eso es lo que tiene este gobierno”. En su intervención, enumeró el ‘caso Koldo’, el ‘caso Hidrocarburos’, las investigaciones sobre pagos en efectivo del partido, el denominado “caso fontanera” relacionado con la exmilitante Leire Díez, el “caso Plus Ultra” que involucra al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ‘caso Begoña’ que afecta a la esposa de Sánchez, entre otros. Bajo su perspectiva, la magnitud y naturaleza de los casos generan una situación en la que “están operando como una mafia organizada”.

El dirigente del PP remarcó que la forma en que se desarrollan los hechos sugiere patrones propios del crimen organizado, citando “chivatazos”, “leyes del silencio” y acusaciones dentro de los propios entornos gubernamentales. Según lo reportado por Europa Press, criticó lo que describe como una dinámica de escándalos recurrentes dentro del gobierno de Sánchez, mientras expuso que “todos los días son horribles para el Gobierno”. Bendodo añadió que la gestión gubernamental se ha visto absorbida en la defensa ante estas investigaciones judiciales, lo que, según su consideración, limita la capacidad del Ejecutivo para dedicarse a otras cuestiones del Estado.

Al profundizar en las implicancias políticas, Bendodo afirmó, siempre según Europa Press, que el PSOE no estaría en condiciones de trasladar su autoridad moral a temas como el feminismo. Al respecto, cuestionó en voz alta la actitud del Ejecutivo en torno a las denuncias de acoso sexual internas, refiriéndose a que la formación socialista ha sostenido una postura de liderazgo en cuestiones de género mientras existen, según él, múltiples casos de acoso dentro del partido. “De la serie ‘Yo soy feminista porque soy socialista’ ya hay material suficiente para rodar la segunda parte, la de casos de acoso sexual”, expresó.

El vicesecretario también planteó dudas sobre la legitimidad del mensaje electoral socialista en varios territorios nacionales. De acuerdo con Europa Press, manifestó que resulta inexplicable la campaña de Sánchez para solicitar el voto femenino tras los escándalos señalados, mencionando actividades previstas en Extremadura y futuras visitas a Aragón, Castilla y León y Andalucía. Bendodo insistió en su argumentación, esgrimiendo que incrementan, desde su punto de vista, las contradicciones entre el discurso público del PSOE en torno al feminismo y las conductas reflejadas en casos concretos reportados en el interior del partido.

Finalmente, el dirigente popular cerró su comparecencia, según recogió Europa Press, pronosticando un próximo fin del denominado “sanchismo”, aunque sostuvo que los casos y acusaciones conocidos hasta la fecha indican que la extensión de la corrupción involucrada no tiene límites conocidos, configurando un horizonte adverso para el actual gobierno.

Temas Relacionados

Corrupción políticaPedro SánchezElías BendodoPartido SocialistaPSOEGobierno de EspañaEspañaMóstolesFeminismoCasos judicialesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Correos desmiente las acusaciones de Guardiola tras el robo de votos: "La ciudadanía tiene que estar tranquila"

La responsable de Operaciones enfatiza que la empresa postal ha reforzado la protección y ha impulsado una intervención especial para asegurar el proceso electoral tras los asaltos, instando a la confianza de los electores afectados por este incidente

Correos desmiente las acusaciones de

Tellado sostiene que "el cerco se estrecha" sobre Zapatero, "el referente de cabecera de Pedro Sánchez"

La dirección popular cuestiona las actuaciones vinculadas al expresidente y advierte sobre presuntos vínculos con casos de corrupción, mientras subraya la necesidad de cambios profundos y exige responsabilidades frente al deterioro institucional que denuncian

Tellado sostiene que "el cerco

Un investigado dice al juez del 'caso hidrocarburos' que un exchófer de Sánchez le ofreció ser un testaferro

El testimonio de uno de los señalados implica a figuras cercanas al anterior equipo de gobierno en una operación bajo sospecha por defraudación millonaria, según fuentes judiciales, en el marco de una red con ramificaciones en varios ministerios

Un investigado dice al juez

Bendodo asegura que el PP aspira a ganar las elecciones "con una mayoría amplia para gobernar en Extremadura"

Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica del PP, sostiene que su formación encara el cierre de campaña en Extremadura con optimismo, convencido de que se producirá un cambio similar al experimentado en Andalucía tras décadas de hegemonía socialista

Bendodo asegura que el PP

Guardiola llama a votar "con libertad e ilusión" para llenar las urnas de Extremadura de "esperanza y dignidad"

Guardiola llama a votar "con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A qué hora se conocerán

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025 de este domingo 21 de diciembre

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 37,29%, un porcentaje cuatro puntos inferior al de los últimos comicios

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

Condenan a seis meses de prisión a dos limpiadoras que se burlaban de su compañera con acondroplasia llamándola “la enana”

Estos son todos los beneficios que recibirán los agentes de la Policía Nacional que trabajen durante el dispositivo de las Elecciones de Extremadura

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 diciembre

Un empresario de Londres se convierte en el ‘jefe del año’ tras dar un Range Rover a una empleada como regalo de Navidad: “Totalmente increíble”

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Un excanterano del FC Barcelona

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”