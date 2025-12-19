Bendodo dice que a Sánchez le rodean "doce tramas de corrupción": "Están operando como una mafia organizada"

La relación del presidente Pedro Sánchez con presuntas tramas de corrupción ha sido motivo de atención tras las declaraciones de Elías Bendodo, quien detalló que el dirigente socialista enfrenta investigaciones en distintas instancias judiciales, incluidas el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y entes europeos. Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del Partido Popular, sostuvo que esta situación coloca al Ejecutivo en una posición inédita, al verse rodeado, según su visión, por una docena de casos de corrupción. El medio Europa Press recogió estas declaraciones tras un acto en Móstoles junto al alcalde Manuel Bautista.

Bendodo, de acuerdo con lo difundido por Europa Press, cuestionó directamente al PSOE y a la gestión del presidente, señalando: “Doce casos de corrupción. Esa es la realidad y eso es lo que tiene este gobierno”. En su intervención, enumeró el ‘caso Koldo’, el ‘caso Hidrocarburos’, las investigaciones sobre pagos en efectivo del partido, el denominado “caso fontanera” relacionado con la exmilitante Leire Díez, el “caso Plus Ultra” que involucra al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el ‘caso Begoña’ que afecta a la esposa de Sánchez, entre otros. Bajo su perspectiva, la magnitud y naturaleza de los casos generan una situación en la que “están operando como una mafia organizada”.

El dirigente del PP remarcó que la forma en que se desarrollan los hechos sugiere patrones propios del crimen organizado, citando “chivatazos”, “leyes del silencio” y acusaciones dentro de los propios entornos gubernamentales. Según lo reportado por Europa Press, criticó lo que describe como una dinámica de escándalos recurrentes dentro del gobierno de Sánchez, mientras expuso que “todos los días son horribles para el Gobierno”. Bendodo añadió que la gestión gubernamental se ha visto absorbida en la defensa ante estas investigaciones judiciales, lo que, según su consideración, limita la capacidad del Ejecutivo para dedicarse a otras cuestiones del Estado.

Al profundizar en las implicancias políticas, Bendodo afirmó, siempre según Europa Press, que el PSOE no estaría en condiciones de trasladar su autoridad moral a temas como el feminismo. Al respecto, cuestionó en voz alta la actitud del Ejecutivo en torno a las denuncias de acoso sexual internas, refiriéndose a que la formación socialista ha sostenido una postura de liderazgo en cuestiones de género mientras existen, según él, múltiples casos de acoso dentro del partido. “De la serie ‘Yo soy feminista porque soy socialista’ ya hay material suficiente para rodar la segunda parte, la de casos de acoso sexual”, expresó.

El vicesecretario también planteó dudas sobre la legitimidad del mensaje electoral socialista en varios territorios nacionales. De acuerdo con Europa Press, manifestó que resulta inexplicable la campaña de Sánchez para solicitar el voto femenino tras los escándalos señalados, mencionando actividades previstas en Extremadura y futuras visitas a Aragón, Castilla y León y Andalucía. Bendodo insistió en su argumentación, esgrimiendo que incrementan, desde su punto de vista, las contradicciones entre el discurso público del PSOE en torno al feminismo y las conductas reflejadas en casos concretos reportados en el interior del partido.

Finalmente, el dirigente popular cerró su comparecencia, según recogió Europa Press, pronosticando un próximo fin del denominado “sanchismo”, aunque sostuvo que los casos y acusaciones conocidos hasta la fecha indican que la extensión de la corrupción involucrada no tiene límites conocidos, configurando un horizonte adverso para el actual gobierno.