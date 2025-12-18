Espana agencias

La ALBA denuncia como "acto de agresión" el bloqueo de buques petroleros a Venezuela

Guardar

Caracas, 17 dic (EFECOM).- Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) denunciaron este miércoles como un "acto de agresión" la decisión estadounidense de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, anunciada por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

En un comunicado difundido en X, la organización dijo que la declaración de Trump "anuncia un bloqueo total y la apropiación forzosa de los recursos venezolanos" y aseguró que violenta el derecho internacional.

"La pretensión explícita de robarse el petróleo, las tierras y las riquezas naturales de Venezuela, así como de impedir la libre navegación y el comercio internacional, configura un crimen de lesa humanidad", afirmó el comunicado.

En este sentido, apuntó que esta medida es una "grave, temeraria y supremacista amenaza" contra Venezuela y que, dijo, afecta la vida, economía, salud y desarrollo de todo el país suramericano.

Asimismo, rechazó y tildó como "absurda e irresponsable" que se considere al Gobierno de Venezuela como una "organización terrorista".

Igualmente, advirtió que esta "escalada belicista" arriesga "la paz regional y mundial", y reafirmó su "solidaridad plena e irrestricta" con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El mandatario suramericano sostuvo una llamada telefónica este miércoles con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarle sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos contra el país suramericano y "sus graves implicaciones para la paz regional".

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó este miércoles que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) preservará "a toda costa" la integridad territorial y el actual sistema "constitucional y democrático" del país suramericano.

El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

El mandatario estadounidense aseguró que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Nicolás Maduro: "Seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo"

Infobae

La bolsa de Tokio cae más de un 1,48 % a la apertura tras pérdidas en Wall Street

Infobae

Venezuela pide reunión urgente al Consejo de Seguridad de ONU tras bloqueo de Trump

Infobae

"No" a la guerra, pide Maduro mientras promete mantener exportación petrolera tras bloqueo

Infobae

LG Energy Solution baja un 6,7 % en el Kospi por cancelación de un contrato con Ford Motor

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite el responsable de redes

Dimite el responsable de redes sociales de Vox tras una denuncia por presunto acoso sexual a un menor

La Junta de Extremadura cesa al chófer de María Guardiola tras conocerse que pesaba sobre él una condena por violencia de género

Sumar advierte al PSOE de que “solo con resistir” no se llega a 2027: “Sin un golpe de timón en el Gobierno, Vox saldrá reforzado”

Rajoy explica por qué tuvo que “subir los impuestos y reducir el gasto” a los diez días de llegar al Gobierno: “La realidad nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer”

La UE, España y Reino Unido cierran el texto legal del acuerdo sobre Gibraltar seis meses después de anunciarlo

ECONOMÍA

Cuántos premios hay en la

Cuántos premios hay en la Lotería de Navidad 2025: se entregarán 2.772 millones de euros en total

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 diciembre

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Manuel Requena, abogado: “Si alquilas tu piso hay hasta diez gastos que te puedes deducir”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si te dan cesta de Navidad, este mes de diciembre cobrarás menos”

DEPORTES

Davide Ancelotti abandona el banquillo

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped

El Real Madrid certifica su victoria ante el Talavera en Copa del Rey pidiendo la hora en una noche envenenada

Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz: de asistente de Ferrero a hombre de confianza del tenista murciano

El Atlético de Madrid sella su victoria en Copa del Rey ante un Atlético Baleares que consiguió poner contra las cuerdas a los rojiblancos