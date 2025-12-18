IU afea a Abascal que no dé explicaciones ni exija dimisiones por el "escándalo" de Revuelta y la "corrupción" en Vox

Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, mencionó que los escándalos dentro de Vox continúan, pero no provocan ninguna reacción o cambio en su dirección interna. En declaraciones realizadas durante una rueda de prensa en el Congreso y publicadas por diversos medios, Valero destacó la ausencia de explicaciones y las acciones de los líderes de Vox ante las recientes denuncias que afectan a la organización juvenil Revuelta y los fondos recaudados para las víctimas de la dana en Valencia.

Según consignó el medio, Valero cuestionó directamente a Santiago Abascal, presidente de Vox, por no exigir dimisiones ni asumir responsabilidades tras la denuncia por agresión sexual interpuesta por un joven colaborador de Revuelta. El caso implica al exdirector de Redes de Vox, Javier Esteban Bejarano, quien también renunció a su militancia en el partido después de salir a la luz la denuncia presentada por un menor de edad.

Tal como detalló la fuente, Valero hizo hincapié en que, a su entender, existe una “corrupción estructural” en Vox y que las irregularidades en el uso de fondos públicos, así como las acusaciones de acoso sexual y el supuesto desvío de donaciones, no han generado ninguna reacción de la cúpula partidaria. Al respecto, declaró: “El acoso sexual, la malversación de fondos públicos y el utilizar las donaciones de gente generosa para apoyar a quienes en ese momento lo pasaban mal en la dana, no está suponiendo ningún cambio en la cúpula de Vox, lo que demuestra que esta es la ultraderecha de siempre”.

La organización juvenil Revuelta quedó en el foco público luego de que se conociera que las contribuciones solidarias recolectadas durante la dana de Valencia estuvieron implicadas en manejos financieros cuestionados. Conforme al reporte del medio, Valero insistió en la falta de transparencia y en la ausencia de medidas contra las figuras señaladas dentro de Vox y sus organizaciones asociadas.

La salida de Bejarano, divulgada tras la denuncia, fue señalada por Valero como una demostración de la falta de protocolos y controles internos para responder ante situaciones delicadas. La respuesta del partido, según IU, consistió únicamente en la baja voluntaria del implicado, sin mayor pronunciamiento por parte de la cúpula ni señales de querer investigar profundamente los hechos denunciados.

Valero subrayó que no es la primera vez que su formación política denuncia irregularidades en Vox. Comentó en su comparecencia que “los escándalos se suceden en Vox”, refiriéndose no solo al caso Revuelta, sino a denuncias previas concernientes a financiación y gestión de recursos, así como a la actitud de sus líderes frente a reclamaciones internas y externas.

Respecto al caso de las víctimas de la dana en Valencia, IU, según publicó la fuente citada, recalcó que algunas familias y afectados aún esperan información sobre el destino preciso de los fondos recaudados, lo que añade presión sobre la organización juvenil y sobre Vox. Los portavoces de IU continúan pidiendo que el partido ofrezca explicaciones claras y públicas tanto sobre la gestión de las donaciones como sobre las medidas adoptadas tras la denuncia de abuso.

De acuerdo con lo publicado, el conflicto ha intensificado el debate sobre la conducta ética de los partidos políticos y la manera en la que gestionan denuncias y fondos vinculados a causas sociales. IU remarcó que las circunstancias actuales ponen en tela de juicio la voluntad de los responsables de Vox por sancionar, investigar o transparentar episodios que afectan a la organización y a su entorno cercano.

El seguimiento del caso por parte de IU incluye la exigencia de comparecencias y medidas institucionales tanto contra los implicados como hacia los líderes del partido. Según reportó el medio, Valero reiteró la necesidad de evitar que situaciones como la experimentada por el joven denunciante de Revuelta y las familias afectadas por la dana de Valencia se repitan sin una respuesta adecuada desde la esfera política.

El tema continúa generando polémica y nuevos cuestionamientos sobre la cultura interna de Vox y su reacción ante denuncias graves, mientras persiste la falta de explicaciones oficiales por parte de la dirección del partido y del propio Santiago Abascal, tal como ha referido IU en declaraciones recogidas por los medios.