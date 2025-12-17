Espana agencias

Fiscalía pide archivar la causa contra Errejón al ver "insuficientes" los indicios de agresión sexual a Mouliaá

La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez Adolfo Carretero que archive la causa contra el exdiputado Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.

Fuentes de la Fiscalía de Madrid han confirmado que el Ministerio Público ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid en el que impugna el recurso presentado por Errejón frente al auto por el que el juez le procesó.

El Ministerio Fiscal entiende que, aun cuando ese auto "resulta completamente ajustado a derecho por cumplir la finalidad prevista y detallar los indicios sobre los que se funda, tales indicios resultan insuficientes como para formular escrito de acusación". Es por eso que la Fiscalía ha interesado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

Fue el pasado 14 de noviembre cuando el juez acordó procesar al exdiputado y exportavoz parlamentario de Sumar por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz que habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.

Esta decisión llegó después de 13 meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

El juez consideró en el citado auto que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental". Por ello, entendía que el procedimiento no podía "ser archivado en esta instancia".

