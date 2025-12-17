Espana agencias

El Gobierno asegura que desde 2011 no subvenciona a la fundación ligada a Zapatero, pero no aclara si prepara otra ayuda

El Gobierno asegura que la Fundación ONUART, en la que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dirige su Consejo Consultivo y que se creó para financiar la cúpula que diseñó Miquel Barceló en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, no ha recibido subvenciones directas estatales desde 2011, pero ha evitado aclarar si está preparando una nueva ayuda de 1,5 millones.

Así ha respondido esta semana el Ejecutivo a una pregunta por escrito presentada en el Congreso por varios diputados de Vox. En su exposición, señalaban que el 2 de agosto de 2024 se anunció el proyecto de decreto por el que se regulaba una concesión directa de subvención a esta fundación "por valor de 1,5 millones de euros", apuntaban los parlamentarios.

En la consulta pública sobre dicha norma en el verano de 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores recordaba que ONUART es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2007 para potenciar el valor del arte "como elemento enriquecedor de la dignidad humana y generador de dinámicas positivas para la mejor comprensión entre civilizaciones y la defensa de los valores humanos, utilizando la Organización de Naciones Unidas y su sistema de Organismos Internacionales como vehículos multiplicadores de sus iniciativas con vocación global".

LA CÚPULA DE MIQUEL BARCELÓ

Y ahora el Gobierno entiende que existen razones de interés público y social, para colaborar a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, mediante la concesión directa de una subvención a la Fundación ONUART para sufragar los gastos derivados de la ingeniería y la intervención plástica en la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones del Palacio de las Naciones de Naciones Unidas en Ginebra, así como aquellos relativos a su Plan de Actuación.

Esa es la sala donde se instaló la llamada "capilla sixtina del siglo XXI", la bóveda que diseñó Miquel Barceló para ilustrar la Alianza de las Civilizaciones y que fue financiada por España a través de ONUART. El Rey Juan Carlos y Zapatero fueron los encargados de presidir su inauguración en 2008.

El artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. "Sin embargo, tal como se ha expuesto, la Fundación ONUART es la única institución que actualmente ejecuta cometidos de promoción artística en el ámbito de Naciones Unidas en Ginebra", recalcan en el escrito ministerial.

Por todo ello, Vox lanzó al Gobierno una batería de preguntas para saber en qué estado se encuentra dicho proyecto de Real Decreto, cuánto dinero y en qué concepto han otorgado a dicha entidad y cuánto van a aportar para el desempeño de sus actuaciones. Y si ha establecido un mecanismo de supervisión de dichas subvenciones y conocer su trazabilidad.

Pero el Ejecutivo ha respondido que la fundación ONUART no ha recibido subvenciones desde finales de 2011, concretamente desde días antes de que Rodríguez Zapatero abandonara el Gobierno tras perder las elecciones generales del 20 de noviembre de ese año, que ganó el 'popular' Mariano Rajoy con mayoría absoluta. Pero obvia las preguntas relativas a esa supuesta ayuda directa que se prepara.

