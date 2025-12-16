Espana agencias

Una senadora del PP llama "okupa" a Sánchez y pide "desalojarlo" de La Moncloa: "Por las mujeres de España"

La senadora del PP por Valladolid Maria Arenales Serrano Argüello ha aprovechado una pregunta en la sesión de control en la cámara alra a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para lanzarle una petición en calidad de "mujer": "A los okupas se les desaloja, también al de La Moncloa, por las mujeres de España".

Así se ha dirigido la senadora 'popular' de manera velada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención, que estaba relacionada con la "grave situación generada por la ocupación ilegal de viviendas" en Arroyovereda, de Arroyo de la Encomienda, en la provincia de Valladolid.

Finalizando su réplica, la senadora del PP ha querido hacer dos peticiones a Isabel Rodríguez. La primera de ellas era la siguiente: "Como servidora pública, orden y ley. ¡Viva la Guardia Civil!".

"Y le voy a pedir una segunda cosa como mujer. A los okupas se les desaloja, también al de la Moncloa, por las mujeres de España", ha sentenciado la senadora.

