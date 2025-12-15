Espana agencias

Sánchez designará a una mujer como portavoz del Gobierno para sustituir a Pilar Alegría



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene decidido que la sustituta de Pilar Alegría como nueva portavoz del Gobierno será una mujer y dará a conocer su nombre en los próximos días.

El jefe del Ejecutivo lo ha trasladado en conversación informal con los periodistas en la tradicional celebración navideña en La Moncloa, en plena crisis interna en el PSOE por los casos de acoso en las filas socialistas, que ha provocado la dimisión de varios cargos.

Alegría debe salir del Gobierno próximamente, ante el adelanto electoral en Aragón, donde es la candidata del PSOE que competirá contra el actual presidente Jorge Azcón (PP) en unos comicios que se llevarán a cabo el próximo 8 de febrero.

Sánchez no ha aclarado si la mujer elegida para ponerse al frente de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros ya está dentro del Gobierno o será una nueva incorporación, aunque tiene previsto desvelar su identidad pronto.

Sánchez siempre ha tenido portavoces mujeres en Moncloa, la primera fue la actual embajadora ante la Santa Sede, Isabel Celáa, a cotinuación, la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero, posteriormente la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez y en la actualidad Alegría, que compagina el cargo con el de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

