La Bolsa de Shanghái cae un 0,55 % y la de Shenzhen, un 1,1 %

Shanghái (China), 15 dic (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,55 % tras perder 21,42 puntos hasta los 3.867,92.
Por su parte, el parqué de Shenzhen se dejó 146,24 unidades (-1,1 %) y finalizó con 13.112,09. EFECOM
