Feijóo urge a Zapatero a aclarar si dio "chivatazo" al directivo de Plus Ultra para borrar pruebas antes de su detención

El presidente del PP exige al exjefe del Ejecutivo español una respuesta inmediata sobre si alertó a Julio Martínez para destruir documentos antes de su arresto, considerando que la credibilidad de las instituciones está en juego tras la información difundida

En la cena navideña del Partido Popular de Madrid, Alberto Núñez Feijóo insistió en que José Luis Rodríguez Zapatero debe pronunciarse sin demora sobre los señalamientos recientes que lo vinculan a un posible aviso a Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, con el objetivo de eliminar pruebas antes de su detención. Según informó el medio, la exigencia de una respuesta inmediata tomó protagonismo en un evento celebrado en Alcorcón, donde Feijóo argumentó que este asunto implica consecuencias para la credibilidad de las instituciones españolas.

La plataforma de noticias detalló que Feijóo, acompañado en el acto por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, centró buena parte de su discurso en reclamar a Zapatero una aclaración pública, ante la publicación de información que sugería una alerta previa al directivo de la aerolínea para destruir documentación comprometedora antes de la intervención policial. Feijóo expresó que España “merece conocer si un expresidente del Gobierno ha dado chivatazos a personas que iban a ser detenidas para borrar pruebas o no”, apoyándose en el contenido difundido públicamente.

Durante su intervención, Feijóo consideró insuficiente el silencio mantenido ese mismo día por el exjefe del Ejecutivo y subrayó que la gravedad de lo comunicado, además de los presuntos lazos de Zapatero con Plus Ultra y con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, exige transparencia inmediata. Feijóo sostuvo: “Sabíamos de sus negocios turbios con Maduro, pero es que hoy hemos visto publicado que también daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas. Y es necesario conocer si esto es verdad”, según citó el medio.

De acuerdo con la cobertura, el líder del Partido Popular amplió su intervención criticando el papel del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo cuestionó que el Gobierno haya presentado el balance del curso político cuando todavía no ha finalizado el periodo escolar de primaria y secundaria, aludiendo a una estrategia del Ejecutivo destinada a interrumpir la actividad parlamentaria hasta febrero. Bajo esta perspectiva, el líder popular anunció que su partido realizará una observación constante frente a los que describió como “atropellos, corruptelas, extorsiones y el machismo del Partido Socialista de Sánchez”.

La exposición incluyó, según publicó el medio, valoraciones sobre la estructura interna del PSOE. Feijóo argumentó que en el partido se sanciona la disidencia y que la organización orienta toda su acción en torno a la figura de Sánchez, afirmando que “quien se atreve a expresar opiniones contrarias dentro del PSOE es anulado o expulsado” y que “en el PSOE solo hay dos opciones. O robas o callas y aplaudes”.

En cuanto a las cuestiones de igualdad, Feijóo abordó la política de género dentro del PSOE, acusando a la formación de Sánchez de proteger a integrantes que definió como “sus babosos”, dando prioridad a estos hechos frente a la defensa de las mujeres, lo que, en opinión del líder popular, mostraría una actitud contradictoria en temas de igualdad, según reportó el mismo medio.

Feijóo también hizo referencia a los casos judiciales relacionados con el PSOE. Definió la actual gestión socialista como un acumulado de situaciones presuntamente corruptas, indicando que el Ejecutivo había prometido ser un símbolo de limpieza para después reunir lo que denominó “el catálogo entero de la corrupción”, llegando a ironizar que para seguir el número y variedad de causas que afectan al partido hacía falta “un mapa y una cantimplora y el Código Penal entero para saber exactamente qué delito han cometido la semana próxima”, según recogió el medio.

El discurso de Feijóo, de acuerdo con lo consignado, tuvo lugar en un contexto marcado por la polarización política y con el telón de fondo de las acusaciones que implicarían a Zapatero en un aviso a Julio Martínez para eliminar posibles pruebas antes de ser arrestado. Según el medio, la estrategia del Partido Popular se orienta a mantener la presión y la atención sobre este asunto, a la espera de pronunciamientos por parte del expresidente socialista y de las repercusiones que puedan derivarse para la estabilidad institucional española.

