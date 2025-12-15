Dos detenidos por vender medicamentos sin prescripción médica a través de redes sociales

Málaga, 15 dic (EFE).- Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil en la provincia de Málaga por los presuntos delitos contra la salud pública y de estafa a la Seguridad Social por la venta de medicamentos sin prescripción médica a través de redes sociales.

La operación se inició en marzo, cuando los investigadores tuvieron conocimiento, a través de los canales de colaboración policial entre las distintas administraciones públicas en materia de sanidad e inspección farmacéutica, del posible uso comercial y comercio ilegal de dos medicamentos destinados al aumento de peso que requieren prescripción médica.

Los agentes también supieron que la Delegación de Salud y el Colegio de Farmacéuticos comunicaron que estos medicamentos estaban siendo dispensados de manera irregular, por exceso en la dispensa, en poblaciones de la comarca de Antequera, con fundadas sospechas de un posible uso ilícito, ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado.

Los investigadores revisaron el listado de las dispensas realizadas desde 2024 proporcionado por la oficina de farmacia, que fue cotejado con el centro de información del medicamento.

Con todo ello, unido a la investigación llevada a cabo a profesionales de la medicina y análogos, se constató que un grupo de personas asentadas en la provincia de Málaga adquirían los medicamentos en farmacias ubicadas en las localidades de Alameda y Mollina.

Identificados los dos individuos, los investigadores procedieron a la detención de los mismos, tras comprobar que el 'modus operandi' consistía en asistir a numerosos centros sanitarios de la zona norte de la provincia, incluso a urgencias, donde presionaban al facultativo para que le recetara el medicamento en cuestión, y que llegaron a desplazarse a poblaciones de las provincias de Granada y Cádiz para obtener el mismo. EFE