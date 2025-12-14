Espana agencias

Rueda critica el "espectáculo" del PSOE de Lugo tras conocerse el caso Tomé y acusa al BNG de "mirar a otro lado"

Guardar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado el "espectáculo" del PSOE de Lugo después de conocerse supuestos casos de acoso sexual que implican al hasta ahora presidente de la Diputación, José Tomé. Asimismo, ha afeado al BNG "mirar a otro lado cuando tiene que actuar con contundencia".

Durante una reunión de trabajo con los alcaldes más jóvenes del partido celebrada este domingo, el mandatario autonómico ha lamentado la "locura en la que se ha convertido España" con el gobierno socialista "dando un escándalo cada día y ocupados en todo menos en gobernar".

Alfonso Rueda ha enfatizado que los socialistas están "ocupados en tapar el escándalo del día anterior con el escándalo del día siguiente". Por eso, afirma que se "alegra muchísimo" de que la gente pueda percibir las diferentes maneras de hacer política.

Así, se ha referido a lo sucedido en el seno del PSdeG como un "espectáculo", algo que ha extendido al PSOE estatal, y ha censurado la "complicidad absoluta" del BNG, que "gobierna con todos ellos y que mira para otro lado cuando tiene que reaccionar con contundencia".

"Yo me alegro muchísimo de que nosotros estemos a otra cosa. Ese 'sentidiño', esa preocupación por los asuntos de las personas que nos dan su confianza. La política no son escándalos, la política no es mirar por otro lado cuando hay que actuar con contundencia, la política no es preocuparse siempre de crear tensión como herramienta para conseguir fines políticos", ha reivindicado.

En su intervención, el presidente de la Xunta ha agradecido a los 15 alcaldes menores de 40 años que asistieron a la jornada, subrayando que "representan la manera que tiene el PP de llegar a toda la sociedad ocupándose de sus problemas y de las cosas que de verdad importan".

"La política es el día a día de trabajo, desde los ayuntamientos y yo me alegro de que tengamos tanta gente nueva, que es un ejemplo de todo eso", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El arzobispo de Tarragona dice que Argüello "va más allá" de lo que puede decir la Iglesia

Infobae

Funcas mantiene su previsión de inflación media para 2026 en el 2,4 %

Infobae

Aspas, Jutglá y Sotelo regresa al once; Valverde apuesta por Guruzeta en ataque

Infobae

2-2. El Milan se queda a medias

Infobae

Dani Miret: "El UCAM se llevó un partido igualado y muy rico en registros"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un alcalde de Valladolid se

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

DEPORTES

Así es Paddy Pimblet, el

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”