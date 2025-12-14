Espana agencias

Muere tras perder el control de la motocicleta que conducía en Sevilla

Sevilla, 14 dic (EFE).- Un hombre de 47 años ha fallecido este domingo por la noche como consecuencia de las lesiones sufridas al perder el control de la motocicleta que conducía por el puente de San Bernardo en Sevilla.

El accidente, según ha informado Emergencias Sevilla, han tenido lugar poco antes de las 21.00 horas y como consecuencia del mismo la Policía Local procedió al corte total del tráfico y tránsito peatonal en ambos sentidos del puente, que ya ha sido restablecido parcialmente.

Hasta el lugar, además de la Policía, se han desplazado efectivos sanitarios que no han podido hacer nada por salvar la vida de conductor de la motocicleta.

Un equipo especializado en reconstrucción de siniestros viales se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.

El dispositivo permanece en el lugar a la espera de la comparecencia de la Comisión Judicial para la práctica de la diligencia de levantamiento del cadáver. EFE

