Luca Zidane se va con Argelia a la Copa de África y no jugará contra el Albacete

Granada, 14 dic (EFE).- El portero del Granada Luca Zidane ha sido convocado por Argelia para la disputa de la próxima Copa de África, por lo que faltará al partido que los rojiblancos jugarán el próximo domingo contra el Albacete y podría perderse varios choques más.

Luca Zidane, seleccionable desde hace unos meses por Argelia tras obtener la nacionalidad de este país, ha sido citado por el combinado nacional argelino para la disputa de la Copa de África, que se celebrará en Marruecos entre el próximo 21 de diciembre y el 18 de enero de 2026.

El guardameta granadinista, hijo de Zinedine Zidane, se marcha concentrado este mismo lunes con su selección y regresará a la dinámica de trabajo con el Granada una vez que Argelia dé por finalizada su participación en el torneo continental, confirmó el club andaluz.

Argelia se medirá en la fase de grupos con Sudán el miércoles 24 de diciembre, Burkina Faso el domingo día 28 y Guinea Ecuatorial el miércoles 31 de diciembre.

Luca Zidane, que actualmente es el portero titular del Granada, faltará con seguridad al choque que los rojiblancos jugarán el próximo domingo ante el Albacete y su presencia o no en los primeros partidos de 2026 dependerá de hasta dónde llegue Argelia en el torneo africano. EFE

