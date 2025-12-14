El Alianza y el Firpo avanzan a la final del torneo Apertura de El Salvador

San Salvador, 13 dic (EFE).- El Alianza, del argentino Ernesto Corti, y el Luís Ángel Firpo, dirigidos por el costarricense Marvin Solano, avanzaron la noche de este sábado a la final del torneo Apertura del fútbol salvadoreño, tras disputarse los juegos de vuelta de las semifinales.

Los colombianos Carlos Salazar y Michell Mercado aportaron para la victoria de 3-1 de los Albos del Alianza sobre el Cacahuatique, en un juego disputado en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en Salvador, y dominado de principio a fin por los locales, los Albos.

El Alianza, representativo de la capital salvadoreña y actual campeón nacional, abrió el marcador al minuto 17 con el gol del delantero Salazar, que con un cabezazo venció al guardameta de Cacahuatique.

El conjunto visitante, dirigido por el uruguayo Pablo Quiñones, mostró debilidades en el medio campo lo que le dificultó su ataque y permitió al Alianza tomar más ventaja.

El segundo gol del Alianza llegó al minuto 69 por intermedio del centrocampista salvadoreño Óscar Rodríguez y el atacante colombiano Mercado puso el definitivo 3-0 al minuto 88 para dejar un marcador global en esta serie de 5-1.

Entre tanto, el Firpo cayó 0-1 ante los Emplumados del Águila, del técnico mexicano José Carlos Chávez, en el partido disputado en el oriente de El Salvador en el estadio Sergio Torres Rivera.

No obstante, es resultado no significó nada para los Toros del Firpo ya que en el juego de ida goleó 3-1 a los Emplumados, por lo que el marcador global de esta serie quedó 3-2 a favor de los de Solano.

El gol de Águila cayó al minuto 51 por intermedio del defensor salvadoreño Julio Sibrian.

Tras estos resultados, el Alianza y el Firpo disputarán el próximo sábado 20 la gran final de torneo que se llevará a cabo en el estadio 'Mágico' González.

El Alianza llega a su final número 28, luego de obtener el título 18 para su historia en el Clausura 2024 al vencer en la final 5-0 al Municipal Limeño, con lo que se convirtió como segundo equipo con más títulos obtenidos en la Primera División de El Salvador por encima de Águila y por un título abajo del Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).

El Firpo, representativo de la calurosa localidad de Usulután -en el oriente del país centroamericano- no llegaba a una final desde 2013, año en que ganó su décima corana tras derrotar 3-0 al FAS. EFE