Espana agencias

1-0. El Nápoles se descose en Údine

Guardar

Roma, 14 dic (EFE).- El Nápoles vivió este domingo uno de los partidos más complicados de su temporada, a merced constante de un Udinese superior (1-0) que mereció claramente esta victoria que puede cambiar radicalmente la parte alta de la Serie A, con el Inter con posibilidad de asaltar el liderato en caso de ganar ante el Génova.

Dos derrotas consecutivas de los de Antonio Conte. Ante el Benfica de José Mourinho en Liga de Campeones y ante el Udinese en el estadio en el que tocó el cielo aquel 4 de mayo de 2023, cuando certificó el tercer 'Scudetto' de su historia, el primero sin Diego Armando Maradona.

Se convirtió esta vez ese mismo escenario en una pesadilla. Porque el Nápoles fue incapaz de hacer frente a un Udinese desatado. Se descosió como pocas veces en la temporada el combinado partenopeo, quizá solo peor ante el PSV en aquella abultada derrota (6-2) e territorio neerlandés.

Sobrevivió durante 73 largos minutos al empuje constante de los de Údine, que llegaron a adelantarse hasta en dos ocasiones antes de poder sumar en el marcador. Porque un fuera de juego y una falta anularon, VAR mediante, sus dos primeros zarpazos. Apenas unos milímetros evitaron el tanto de Davis, que cazó un rechace de Milinkovic-Savic en el 52. Y un ligero contacto en el tobillo de Lobotka cuando Bertola robó arriba y facilitó la contra que finalizó Zaniolo.

Dos goles anulados y una parada espectacular de Milinkovic-Savic, ayudado también por el larguero, convirtieron el duelo en una suerte de frontón. El Udinese en área rival, el Nápoles achicando aguas hasta que, en el minuto 73, llegó la merecida recompensa de los norteños. Fue Ekkelenkamp el que marcó el tercer tanto del duelo, el primero válido. El más bonito de todos. Un zapatazo desde fuera del área que colocó en la escuadra derecha de la meta, la izquierda desde el perfil del meta serbio, superado pese a su envergadura debido a lo ajustado del disparo.

No encontró apenas argumentos el Nápoles para intentar levantarse de la lona. Y aún así, en una jugada inesperada, tuvo una ocasión para poder empatar que mandó al limbo en un partido en el que no le salió nada a los de Conte. La tuvo Hojlund a pase de Lucca. Casi bajo palos. Pero la molestia de la defensa del Udinese fue suficiente para entorpecer su definición en el momento clave.

El Nápoles se descosió en Údine. Desaprovechó la gran oportunidad de colocarse líder en solitario de la Serie A tras el pinchazo del Milan ante el Sassuolo. Y podría terminar la jornada en la tercera plaza, pues en caso de victoria del Inter ante el Genova, los Lautaro Martínez y compañía dormirán líderes.

-- Ficha técnica:

. 1 - Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli (Goglichidze, m.94), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (Zarraga, m.84), Bertola (Ehizibue, m.84); Zaniolo (Bravo, m.91) y Davis (Buksa, m.84).

. 0 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Beukema (Politano, m.61), Rrahmani, Buongiorno (Olivera, m.75); Di Lorenzo, McTominay, Elmas (Lucca, m.83), Spinazzola (Migue Gutiérrez, m.83); Neres, Lang (Lobotka, m.61) y Hojlund.

Goles: 1-0, m.73: Ekkelenkamp.

Árbitro: Simone Sozza. Mostró tarjeta amarilla a Zaniolo (m.33) por parte del Udinese.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo quinta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Friuli de Údine (norte de Italia). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños acusa a Argüello de romper la "neutralidad" y le pide que respete a la democracia

Infobae

Flamengo y Pyramids miden fuerzas por el billete a la final de la Copa Intercontinental

Infobae

Los tasadores hipotecarios secundarán una huelga a partir del lunes por un acuerdo marco

Infobae

El Castellón quiere despedir año en casa a lo grande ante Mirandés que huye del descenso

Infobae

Van der Poel regresa a lo grande y se corona en Namur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Gallardo, el candidato

Miguel Ángel Gallardo, el candidato del PSOE en las elecciones de Extremadura que se sentará en el banquillo de los acusados junto al hermano de Sánchez en 2026

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

Un juez rechaza expulsar de España a un migrante sin sello en el pasaporte y con antecedentes por robo: multa de 501 euros y orden de salida voluntaria

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

ECONOMÍA

El pacto pesquero de la

El pacto pesquero de la UE divide al litoral español: el Mediterráneo lo ve “más favorable que la propuesta inicial” y el Atlántico lo tacha de “agridulce”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 15 de diciembre

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

DEPORTES

Ilia Topuria desvela cuál será

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”