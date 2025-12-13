Espana agencias

Maíllo (IU) pide al PSOE "contundencia" ante los casos de acoso y una reunión de la comisión sobre el pacto de gobierno

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha pedido actuar con "contundencia" ante los casos de supuestos acosos sexuales que se están denunciando en las últimas fechas en relación a políticos de partidos como el PSOE, socio de Sumar en el Gobierno, y ha destacado la importancia de celebrar la comisión sobre el pacto de la coalición para impulsar una "reflexión profunda" y que los socialistas puedan exponer con "transparencia" las actuaciones que se han desarrollado y la decisiones que se van a tomar para superar esta situación.

"La máxima responsabilidad en estos momentos para el mantenimiento del Ejecutivo de coalición está en el Partido Socialista, no es nuestra, que no tenemos ahora mismo ningún incidente en este sentido", ha asegurado Maíllo en declaraciones a los medios antes de participar en Valladolid en la jornada 'Vivir con derechos: vivienda y cesta de la compra al alcance de todas'.

Esto en la medida en que los españoles necesitan "seguridad, certidumbre y tranquilidad", ha remarcado el coordinador federal de IU, porque en estos momentos "no se dan las condiciones para ello", razón por la que ha instado al Gobierno de coalición a "garantizar esa seguridad con acciones políticas, pero también con clarificación y acción contundente".

En este sentido, ha señalado que "tarde o temprano, si quiere retomarse un nuevo impulso a esta legislatura, hay que tener claro que esta no es una crisis como las demás ya que viene de entro y corroe la propia autoridad moral del Ejecutivo central".

Precisamente, ha detallado que la celebración de la comisión sobre el pacto de la coalición de Gobierno es una oportunidad para que los socios hablen y expongan con transparencia las actuaciones que se desarrollan y las actuaciones que se van a hacer.

"Tenemos que hacer una reflexión profunda con determinación y decisiones colectivas, lo que permitirá sentirnos parte de un Gobierno que merece la pena seguir apoyando", ha apostillado.

Sobre la renovación de las carteras ministeriales que se pueda derivar de esta situación, ha expresado que la mejor forma de preservar el Ejecutivo de coalición, "lejos de caer en la paralización o la parálisis, es tomar la iniciativa, relevar y aprobar normas que están en el pacto de investidura y sentarse las dos partes del Gobierno".

"En estos momentos lo que hace falta es sentarse tanto la parte del Partido Socialista como la parte de Sumar, de la que formamos parte en Izquierda Unida, para abordar esta crisis y acordar conjuntamente las soluciones", ha incidido.

