Sánchez considera "inaceptables" los ataques de EEUU contra supuestas narcolanchas

Madrid, 12 dic (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "inaceptables" los ataques en aguas internacionales de Estados Unidos contra lanchas supuestamente cargadas con droga, unas acciones que califica de "operaciones extrajudiciales".

Sánchez rechaza esos ataques ordenados por la administración de Donald Trump en una entrevista en la revista italiana L'Espresso con motivo de que esta publicación le haya elegido "Persona del Año".

El jefe del Ejecutivo, que hace un repaso de la situación económica de España y de diversos asuntos internacionales, afirma ante los ataques de Estados Unidos a esas supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que el cuestionamiento del derecho internacional es preocupante y agrava las críticas de incoherencia de Occidente cundo se habla de dobles raseros.

"Debemos encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis", añade el presidente del Gobierno, quien apostilla: "En mi opinión, son inaceptables estas operaciones extrajudiciales que debilitan el derecho internacional".

Sánchez, que lamenta que cuando es más necesario que nunca el europeísmo haya más gobiernos de corte nacionalista y reaccionario que debilitan el proyecto europeo, se refiere a la relación de Europa con Estados Unidos y asegura que la mejor manera de reforzar el vínculo transatlántico en la etapa de Donald Trump es reforzar el pilar europeo para que esa relación sea más equilibrada.

Respecto a la situación en Gaza, y al plantearle que Giorgia Meloni dijo que Sánchez se equivocó al pedir que la UE no renovara el acuerdo de cooperación con Israel, afirma que no piensa como la primera ministra italiana, y que ese acuerdo debería de haber sido anulado porque el Gobierno de Benjamín Netanyahu no está respetando los derechos humanos.

Al hilo de ello, califica de "incoherente" que ante los próximos Juegos Olímpicos de invierno no se sancione a Israel como se sancionó a Rusia y, por ello, discrepa de la posición del Comité Olímpico Internacional.

Destaca los buenos datos económicos de España, un "éxito" que cree que es consecuencia del rechazo total a las ideologías neoliberales que afirma que dominan muchos gobiernos europeos y occidentales.

Entre los factores que ayudan a ello cita la contribución de la inmigración regular.

"España puede demostrar, con datos, que la perspectiva progresista no solo funciona, sino que es un éxito. Es un éxito contra la retórica sin resultados de los gobiernos de derecha", añade antes asumir que la crítica que se puede hacer a los progresistas es que, a veces, cuando ha estado gobernando, han sido "un poco temerosos".

Frente a ello, ha asegurado que un verbo que caracteriza a su Gobierno es "hacer", y está haciendo y no imponiendo porque afirma que todo se está llevando a cabo mediante el diálogo y con paz social.

El jefe del Ejecutivo reitera que las redes sociales son "un Estado fallido" en el que impera la ley del más fuerte y, ante ello, reclama que los magnates de la tecnología respondan por sus responsabilidades. EFE

