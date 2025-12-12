PSOE admite que no ha estado "a la altura " de las denunciantes de acoso sexual a Salazar

Madrid, 12 dic (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reconocido que el PSOE no ha estado a la altura de las mujeres que han denunciado comportamientos de acoso sexual del exasesor de Moncloa Paco Salazar, ha reiterado sus disculpas y ha advertido de que será "implacable" con estos comportamientos.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Torró ha agradecido la "valentía" de estas mujeres que se han atrevido a denunciar estos comportamientos y han roto el silencio, subrayando que ese valor que han tenido "merece una respuesta".

Torró ha subrayado que faltar el respeto a las mujeres "es incompatible" con ser socialista y ha asegurado que como secretaria de Organización "va a ser implacable" en el ámbito orgánico contra estas actitudes e "incansable" poniendo en marcha mecanismos para acabar con esta lacra.

Una vez más, ha señalado, son las mujeres socialistas las que "marcan el paso" y es una vez más el PSOE el que "abre camino". EFE