Nicolás Maduro afirma que EE.UU. se quiere "robar" el petróleo de Venezuela

Caracas, 11 dic (EFECOM).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que Estados Unidos se quiere "robar" el petróleo venezolano, luego de que la Administración de Donald Trump interceptara y confiscara un buque cargado con crudo cerca de las aguas del país suramericano.

"Por eso yo digo, ayer se les cayó la máscara (...) es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar, la victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre", dijo el mandatario en un acto en una comuna en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, denunció que los tripulantes del buque petrolero interceptado y confiscado por Estados Unidos este miércoles están "desaparecidos", por lo que anunció que se denunciará el hecho en instancias internacionales para "asegurar" todas sus naves y garantizar el libre comercio.

"Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe y ya he dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se haga las debidas acciones legales, diplomáticas y se tomen las medidas porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo en el mundo", añadió.

El mandatario afirmó que el buque transportaba 1.900.000 barriles de petróleo que había sido pagado, sin precisar por quién, antes de partir de Venezuela.

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

Este miércoles, la Casa Blanca informó que el petrolero será dirigido hacia un puerto estadounidense para que el crudo sea requisado.

"El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y se seguirá ese proceso legal", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Según Leavitt, el petrolero está actualmente pasando por "un proceso de decomiso" y Estados Unidos tiene un equipo de investigación a bordo que está interrogando a la tripulación.

Este episodio aumenta la tensión entre ambos países tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico del que Washington responsabiliza a Maduro, algo que este niega.

Pese a esto, Maduro señaló este jueves que el destino de Estados Unidos y Venezuela tiene que ser el "respeto, la amistad, la cooperación", por lo que pidió a los ciudadanos estadounidenses "amarrar las manos de los sectores extremistas, supremacistas y guerreristas". EFECOM

EFE

