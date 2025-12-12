Abascal agita el fantasma del fraude electoral y se mofa de que Feijóo se autodenomine "jefe de la oposición"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reído este viernes de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se autodenomine "jefe de la oposición", y ha agitado el fantasma del fraude electoral en España mediante "nacionalizaciones masivas".

En un mitin en la localidad de Azuaga (Badajoz), Abascal ha aludido a los presuntos casos de corrupción que afectarían al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez y ha lamentado que el presidente "aguante sin tirar la toalla como ocurriría en cualquier país normal".

Para Abascal, esta situación "mete miedo" y ha pedido una "reflexión" sobre lo que el jefe del Ejecutivo puede llegar a hacer. En esta línea, ha rememorado que suele avisar de que "lo peor de Sánchez está por llegar" y ha alertado de que "siempre se cumple la predicción".

Así, ha urgido a "vigilar las elecciones" porque "están dispuestos a todo", sugiriendo un amaño electoral gracias a nacionalizaciones de migrantes "masivas". Y para los que le acusan de "exagerar" e intentar "polarizar" y "crispar" cuando habla de Gobierno "ilegítimo, traidor, ilegal, delincuente y mafioso", Abascal ha advertido de que "se queda corto".

A renglón seguido, el dirigente de Vox ha arremetido contra la presidenta de Extremadura y candidata 'popular', María Guardiola, a la que ha culpado de hacer presidente a Sánchez. "Con su ayuda inestimable, se dedicó a atacar a Vox en vez de señalar el peligro que suponía un gobierno de Pedro Sánchez para los españoles", ha indicado.

A VUELTAS CON LA MOCIÓN DE CENSURA

En este punto ha puesto el foco en Feijóo, al que ha recriminado "tener que cambiarse de chaqueta cada vez que cambia de territorio", habida cuenta de que algunos barones aceptan pactos con Vox mientras que otros, con las mismas condiciones, no lo hacen, y se ha burlado de que se autodenomine "jefe de la oposición".

"Perdone, usted será el jefe de su partido, la oposición lo primero que tiene que hacer es ejercerla, y desde luego nuestro jefe no es Feijóo", ha subrayado Abascal, incidiendo en sus críticas al líder 'popular' por no hacer todo lo posible para desalojar a Sánchez de La Moncloa.

Vox ha vuelto a reclamar al PP que presente una moción de censura, mientras los 'populares' se niegan alegando que no tienen suficiente respaldo para ganarla. Durante su intervención, Abascal ha aludido de nuevo a esta herramienta parlamentaria.

"Que presente una moción de censura y convoque elecciones y deje de marear la perdiz", ha urgido. Aunque ha reconocido que una moción "no resuelve nada si no se gana", ha valorado que permite al candidato exponer su alternativa política sin límite de tiempo. "Y si Junts no quiere les señalamos, y si los diputados de Castilla-La Mancha no quieren les señalamos, son los que sostienen el puterío, el acoso sexual y la traición", ha dicho.

"NO NOS VOTÉIS A MEDIAS"

Durante el mitin, Abascal ha insistido en la estrategia de equiparar al PP y al PSOE alegando que ponen en práctica políticas "muy parecidas" y ha animado a los extremeños a no "votar a medias" a Vox para que puedan "transformar España y cambiar el rumbo". Y ha enumerando algunos de los problemas que, a su juicio, aquejan a España, como las políticas climáticas y los relacionados con la inmigración ilegal, a la que atribuye las dificultades para acceder a la vivienda o la sobrecarga de los servicios públicos.

El líder de Vox ha garantizado que a la formación "no le temblará el pulso" para cambiar las cosas y derogar las leyes socialistas". "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y todo lo que la ley permita, y si la ley no lo permite, haremos todo lo posible para cambiar, con decencia, respetando el Estado de Derecho, a los jueces, la separación de poderes y al Parlamento", ha rematado.