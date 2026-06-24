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Micó (Compromís) dice a Sánchez que hay que reaccionar, "aunque quizá ya sea tarde"

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Madrid, 24 jun (EFE).- La diputada de Compromís en el Grupo Mixto del Congreso, Águeda Micó, ha dicho este miércoles al presidente del Gobierno que "hay que reaccionar" ante los casos de corrupción que afectan al PSOE, "aunque lamentablemente quizá ya sea demasiado tarde".

En su intervención durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar los casos de corrupción que afectan al PSOE, la representante de Compromís ha confesado que ante los casos que se juzgan y la condena al exministro José Luis Ábalos solo le viene a la cabeza una palabra, "decepción".

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Ha criticado que "no hay una actuación contundente" por parte del Gobierno y ha recordado entre otras cosas que Sánchez "ha tardado cuatro semanas en comparecer" tras la petición, entre otros, de su partido.

Micó ha comentado que esperaba que esas cuatro semanas que han transcurrido hasta la comparecencia de este miércoles hubieran servido para que Sánchez diera "explicaciones más profundas" y anunciara medidas anticorrupción.

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Después de decir al jefe del Ejecutivo que "no puede tapar acusaciones de corrupción con el 'y tú más'" y retarle a que explique "para qué" quiere continuar la legislatura, porque "el objetivo no debería ser aguantar por aguantar", ha criticado también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que le entran "nauseas" de escucharle, mientras mantiene como diputado autonómico al expresidente valenciano Carlos Mazón. EFE

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