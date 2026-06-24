Rufián felicita a Sánchez por dar cuenta de la corrupción: "La del PP, pero ¿y la suya?

Madrid, 24 jun (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en su turno de réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dado la enhorabuena por haber dado explicaciones e información sobre la corrupción, "la del PP, pero ¿y la de los suyos?, ha preguntado.

Ha sido en su segunda intervención durante la comparecencia del presidente en el Congreso para dar cuenta de los casos de corrupción que afectan al PSOE, subrayando que "no es de recibo que no dé explicaciones sobre su "número dos" (José Luis Ábalos) tras su condena".

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Ha recordado además a Sánchez -quien le ha afeado que haya dicho que así no merece la pena seguir- que es presidente gracias a ERC y a dos personas que estaban en la negociación para hacerle presidente: "una de ellas soy yo", ha dicho al asegurar que algunos no lo veían muy claro y algunos, como él, se pusieron en contra de mucha gente.

También ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al subrayar que lo tenía "a huevo" pero que tiene tendencia "a la vileza" y, sobre todo, ha arremetido contra Junts por sus ataques a ERC, insistiendo en que "lo que les fastidia" es que Esquerra siempre les ha ganado las elecciones. EFE

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