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El Senado apoya un pacto social por la conciliación y para profesionalizar los cuidados

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Madrid, 24 jun (EFE).- El pleno del Senado ha apoyado, con la abstención de Vox, un pacto social por la conciliación y medidas para profesionalizar los cuidados, educar y sensibilizar en la corresponsabilidad desde edades tempranas.

De esta forma los senadores han ratificado la ponencia sobre políticas de igualdad y corresponsabilidad y conciliación que fue aprobada hace casi un mes por unanimidad en la Comisión de Derechos de las Familias; un texto que ha incorporado las recomendaciones de 25 expertos de diferentes ámbitos y cuyo objetivo es erradicar la desigualdad y el peso que soportan las mujeres.

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La vicepresidenta primera de la Comisión, la senadora del PP María Dolores Moyano, ha incidido en que la responsabilidad los cuidados "sigue recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres" y ha pedido una "mejor distribución" y que las medidas propuestas orienten futuras legislaciones.

La ponencia de estudio propone más protección a las familias más vulnerables, racionalización de los horarios y adaptar los laborales a los escolares.

Impulsar un modelo de flexibilidad que permita adaptar la jornada a las necesidades personales y familiares, posibilitando la concentración de jornadas y la implantación de semanas de trabajo flexibles o crear un sistema voluntario y negociado que permita acumular tiempo de trabajo o permisos no usados para ampliar vacaciones, disfrutar de días libres o reducir la jornada en momentos determinados, son medidas que incluye la ponencia.

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Las conclusiones subrayan la urgencia de profesionalizar los cuidados y fomentar la implicación masculina y propone reformas legislativas y educativas para garantizar que la conciliación sea un derecho efectivo y no una carga individual que penalice el desarrollo profesional femenino.

Se destaca la desigualdad en los cuidados que sigue recayendo en las mujeres, lo que provoca una brecha salarial de género de hasta el 25 %.

Representantes de sindicatos, de patronales, de asociaciones de familias (numerosas, monoparentales, rurales) y de organizaciones de discapacidad (Cermi) y de expertos y académicos han propuesto la coeducación desde la infancia, el aprendizaje de los cuidados para hombres, campañas de concienciación, supervisar contenidos en las redes para evitar el machismo y la polarización en los jóvenes o incentivar medidas de conciliación para los hombres.

Algunas expertas han apuntado también la necesidad de que los progenitores se puedan turnar en el tiempo de cuidado durante los permisos parentales con el fin de implicar más al padre de forma autónoma. También aumentar el tiempo a 20 semanas para cada progenitor e incentivar y premiar a las empresas corresponsables.

La dificultad para conciliar también repercute en una baja natalidad y la ponencia pide más apoyos para familias monoparentales, numerosas, con personas con discapacidad o del ámbito rural.

Impulsar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, fomentar el teletrabajo, la flexibilidad horaria, utilizar la fiscalidad para apoyar los costes de crianza, son otras propuestas.

La ponencia destaca que el trabajo de cuidados no remunerado en los hogares españoles supera en un tercio al del mercado laboral y las mujeres dedican un 64 % más de tiempo diario a tareas domésticas.

El texto se ha aprobado por 253 votos a favor y 4 abstenciones de los senadores de Vox. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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