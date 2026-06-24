La portavoz del Gobierno andaluz cree que las negociaciones con Vox "van por buen camino"

Sevilla, 24 jun (EFE).- La portavoz en funciones del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha apuntado este miércoles que las negociaciones para la investidura de Juanma Moreno "van por buen camino" desde la "prudencia" y la "discreción" que hasta ahora han demostrado PP y Vox en estas conversaciones.

La también consejera de Economía en funciones ha resaltado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la importancia de que los presupuestos autonómicos de 2027 puedan entrar en vigor el 1 de enero, para lo que ha dicho que es aconsejable la conformación en julio de un gobierno "solvente".

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También ha incidido en la importancia de que se pueda conformar un gobierno "honesto y limpio" en contraposición con "el espectáculo" que la portavoz ha señalado que se está viendo en el ámbito estatal con el Ejecutivo de Pedro Sánchez "perjudicando la imagen de España" y "de todos"

En este contexto ha vuelto a pedir explicaciones a la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para que dé cuenta de "qué sabía ella" de la trama de las cloacas, de la SEPI o del rescate a Plus Ultra. EFE

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