El Senado respalda el papel de la Iglesia y los acuerdos del Estado con la Santa Sede

Madrid, 24 jun (EFE).- El pleno del Senado ha aprobado una moción del PP que expresa el respaldo al papel institucional, social y cultural que la Iglesia católica desempeña en España y su reconocimiento a la vigencia y legitimidad de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979.

Con los votos a favor solo del PP y de la única senadora de UPN, el Senado ha sacado adelante esta iniciativa, que insta además al Gobierno a mantener y fortalecer las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones religiosas, desde el respeto a la legalidad vigente y al principio de igualdad.

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La moción reafirma el pleno respeto al principio de libertad religiosa y a la aconfesionalidad del Estado y rechaza cualquier intento de instrumentalizar la fe religiosa o las instituciones eclesiales con fines partidistas, así como cualquier discurso que pretenda deslegitimar su presencia pública dentro del marco constitucional.

"Vivimos tiempos de intensa polarización política y social y es necesario recordar que existen instituciones con espacios de encuentro cuya contribución a la sociedad merecen un reconocimiento, como la Iglesia católica", ha argumentado la senadora del PP Lucía Yeves, en la defensa de la iniciativa.

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El PP ha rechazado las enmiendas presentadas por PSOE y Vox, que han optado por abstenerse en la votación de la moción de los populares.

En el caso del grupo socialista, solicitaba incluir el apoyo al acuerdo de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, tal y como ha explicado la senadora María del Pilar Zamora, quien ha destacado además las palabras del papa en relación con la doctrina social.

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"No va en contra de nada y no tiene tinte ideológico", ha aseverado Zamora respecto a la enmienda de adición que había presentado, y ha destacado la importancia del "cumplimiento efectivo" de los compromisos asumidos en la reparación de las víctimas de abusos.

Desde Vox, Ángel Pelayo ha reclamado al Gobierno cesar cualquier iniciativa administrativa, normativa o política que, al amparo de las llamadas políticas de memoria histórica o memoria democrática, "suponga eliminar, retirar o desnaturalizar símbolos religiosos o elementos de la historia de España, especialmente cruces y monumentos presentes en el espacio público", como consta en su enmienda.

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"Reconstruiremos cuanto derriben, no se rían, ya verán cómo lo haremos", ha advertido el senador del Vox, quien ha reclamado el apoyo del PP a su enmienda como, ha recordado, ya le están dando en los gobiernos autonómicos con los que ha llegado a acuerdos.

El senador del PP Francisco Martín Bernabé ha justificado el rechazo a ambas enmiendas: a la de Vox porque "prácticamente intenta iniciar una guerra santa contra el Islam", y a la del PSOE por pretender incluir "algunos" mensajes del papa, pero "no todos como el respeto al derecho a la vida". EFE

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