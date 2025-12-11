Susana Díaz cree que el PSOE debe "pedir perdón" por "comportamientos bochornosos" que llevan a un "callejón sin salida"

La repercusión de las denuncias por presunta corrupción y acoso sexual que afectan actualmente a dirigentes socialistas ha tenido impacto no solo en la proyección pública del partido, sino también en la moral interna de sus bases, según la ex presidenta de la Junta de Andalucía y senadora Susana Díaz. En declaraciones recogidas por Europa Press durante su participación en el programa ‘Por fin’ de Onda Cero, Díaz describió cómo la magnitud de estos casos ha provocado un sentimiento de tristeza y decepción entre los militantes y votantes tradicionales del PSOE. La ex secretaria general andaluza sostuvo que los sucesos recientes han eclipsado los avances logrados durante las legislaturas socialistas, como el crecimiento del empleo, el aumento del salario mínimo y una mayor protección a los pensionistas, temas que, hasta el momento, habían sido presentados como logros distintivos de la gestión del partido.

Según informó Europa Press, Díaz advirtió que el deterioro progresivo de la imagen del PSOE, debido a la acumulación de estos episodios, ha instalado una crisis de credibilidad que, desde su perspectiva, conduce al partido a lo que denominó un “callejón sin salida”. La senadora defendió la necesidad de que la organización reconozca la dimensión ética de los hechos y actúe antes de la resolución jurídica de cada caso: “Los socialistas debemos pedirle perdón a los españoles y dejar hablar a la justicia cuando tenga que hablar, pero la reacción política y moral debe preceder a cualquier decisión judicial”, afirmó Díaz durante la entrevista, citada por Europa Press.

El medio detalló que la ex mandataria remarcó el carácter acumulativo de los escándalos, que según sus palabras, han minado la confianza ciudadana en el partido y han hecho casi imposible revertir el daño. Díaz señaló que en numerosos espacios socialistas, como las sedes locales y las agrupaciones de base, se percibe un ambiente de desaliento, con militantes que viven con frustración el estigma derivado de la publicidad de los presuntos casos irregulares. Planteó que muchos deben “agachar la cabeza” por la presión del entorno, una situación que contrastó con la dedicación que, a su entender, caracteriza a la mayoría de la militancia.

Europa Press consignó que Díaz empleó también una referencia personal para ilustrar el sentimiento colectivo: recordó el consejo paterno cuando se iniciaba en política, quien le advirtió que jamás aceptaría tener que sentir vergüenza por formar parte de la vida pública. A partir de este anecdotario familiar, la senadora insistió en que resulta injusto atribuir a la totalidad del partido los comportamientos que calificó como “indignos”, defendiendo la honestidad de la “inmensa mayoría” de los socialistas.

En relación con las demandas de actuación, la ex presidenta de la Junta de Andalucía resaltó, según publicó Europa Press, la urgencia de que la dirección del PSOE y sus máximos representantes asuman la responsabilidad de los hechos y articulen una respuesta que anteponga claramente los principios éticos. Díaz argumentó que “los socialistas no podemos comportarnos así, como unos presuntos sinvergüenzas y con comportamientos bochornosos y vergonzantes”, palabras que reflejan su reclamo para que la reacción institucional suceda a cualquier decisión judicial.

Europa Press transmitió que, para Díaz, el daño infligido al PSOE no solo afecta al propio partido, sino que impacta en la percepción social sobre todas las instituciones donde el socialismo ha tenido presencia y responsabilidad de gobierno. La senadora caracterizó este fenómeno como un proceso de desgaste constante que neutraliza los avances logrados desde el Ejecutivo, desdibujando los resultados positivos de las últimas legislaturas debido al peso de las informaciones negativas en la opinión pública.

En el transcurso de su exposición, la ex jefa del gobierno andaluz citó los principios de Alfredo Pérez Rubalcaba para subrayar el orden de prioridades que, en su criterio, debe orientar la acción de los responsables socialistas: primero España, después el partido, y por último el interés privado. Esta referencia buscó poner de manifiesto la obligación de priorizar el interés general y los valores democráticos frente a la preservación de intereses inmediatos o personales.

De acuerdo a Europa Press, Díaz sostuvo que la respuesta del PSOE debe producirse de forma autónoma, evitando que la resolución de cada caso dependa exclusivamente de los tribunales. Reiteró que el partido requiere adoptar una posición pública firme, capaz de detener el proceso de deterioro interno y recuperar el vínculo con ciudadanos y militantes. La senadora cerró su intervención haciendo un llamado al conjunto de la organización, incluidos los órganos orgánicos y los responsables institucionales, para que actúen proactivamente en la defensa de los principios fundacionales del partido y restauren la confianza social erosionada por los últimos acontecimientos.

Europa Press recogió también la insistencia de Díaz en deslindar la imagen del socialismo de las conductas investigadas, reafirmando su convicción respecto a la honestidad de la abrumadora mayoría de sus integrantes. Insistió en que sólo los órganos judiciales establecerán las responsabilidades individuales, pero el compromiso ético y la responsabilidad política corresponden, en su opinión, a todos los dirigentes y militantes de la formación. En este contexto, Díaz enfatizó que el PSOE enfrenta una coyuntura crítica que exige autocrítica, asunción de responsabilidades y un perdón público a la ciudadanía.